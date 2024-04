¿En qué consiste la FP Dual de Alemania que se ha probado en un instituto de Sevilla?

Un instituto de Alcalá de Guadaíra, el IES Cristóbal de Monroy, se ha convertido en modelo a seguir en toda Andalucía. Incluso en Europa. Su nombre se escuchó semanas atrás en Bruselas. En este centro público de enseñanzas medias se ha puesto en marcha los últimos tres cursos un proyecto piloto que ahora se extenderá en la comunidad autónoma. Se trata de la FP Dual alemana que tan buenos resultados ha dado y en la que, como principal novedad, los alumnos han cobrado un salario desde que han puesto un pie en las empresas colaboradoras del proyecto. Los principales agentes participantes -instituto, patronal y estudiantes- coinciden en una afirmación: "ha sido una experiencia muy satisfactoria".

El instituto alcalareño salió de los labios de la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, cuando el pasado marzo lo puso de referente en Bruselas por el proyecto puesto en marcha en septiembre de 2021. Esta iniciativa, donde la formación de los alumnos está remunerada, es para Del Pozo un ejemplo al que debe aspirar la Formación Profesional en Europa, una enseñanza que busca la homogeneización en todos los países miembros de la UE.

Sacar adelante el proyecto no fue fácil. Así lo refieren las distintas partes implicadas. Hubo que lograr un encaje entre la legislación española y la de la Baja Sajonia, estado germánico del que se ha ido de la mano en esta iniciativa pionera a nivel nacional. Al mismo Álvaro Rivera le sonó "extraño" cuando se lo comentaron en el Cristóbal de Monroy en 2021. Este joven tenía por entonces 18 años y su deseo era cursar "un grado superior normal". "La dirección del instituto me preguntó que si quería entrar en un proyecto sin precedentes que estaban preparando con Alemania", recuerda este alumno, quien junto a otros 12 compañeros envió su currículum y una carta de presentación a 15 empresas del sector del transporte y la logística.

Un salario desde el inicio

En septiembre de ese año comenzó el nuevo curso y el 19 de octubre, "fecha que no se me olvida", ya empezó a formar parte de la plantilla de Transportes Vigar, una pyme con sede en la carretera que une Utrera con Los Palacios. El principal motivo que le llevó a aceptar la invitación de la directora del instituto fue el contar desde un principio con un contrato de formación remunerado. "Es lo que hace más atractivo el proyecto", reconoce.

Junto a este primer sueldo, que ha ido en aumento conforme lo ha hecho el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Rivera hace hincapié en el amplio conocimiento sobre el sector que ha obtenido, un logro en el que ha resultado clave la formación en el centro de trabajo. El primer curso pasaba allí cuatro horas diarias, de lunes a viernes (de 9:00 a 13:00). Luego, por la tarde, acudía dos horas al instituto. En los dos siguientes ejercicios académicos este reparto cambió: cinco horas diarias en la empresa y dos en el Cristóbal de Monroy. Al principio cobraba unos 600 euros al mes, cantidad que ahora llega a los 800.

Al hablar de su experiencia resulta imposible no mencionar a José Manuel García, jefe de Transportes Vigar y quien ha ejercido de tutor en la empresa. "Los tres primeros meses estuve mano a mano con él. Me enseñaba en su ordenador. Luego me dio más autonomía y me centré en la exportación de frutas y hortalizas con Alemania. En verano, antes de las vacaciones, me dediqué a los vehículos especiales empleados en el transporte y a aspectos más concretos, como los carburantes", detalla este estudiante, al que le faltan pocos meses para hacerse con el título en técnico superior en Transporte y Logística.

Doble homologación

Será una titulación con doble homologación, que le servirá para trabajar tanto en España como Alemania, opción que no descarta. "Permanecer un año en el extranjero siempre supone una experiencia enriquecedora", comenta este joven, quien posee también el nivel C1 en Inglés. "El conocimiento de los idiomas es fundamental en esta profesión", añade.

Por ahora, su futuro más inmediato continuará ligado a Transportes Vigar. En esta empresa ya estudian la manera de prolongar su contrato. En el último trimestre del curso actual debe realizar la FCT (formación en centros de trabajo), requisito para concluir cualquier FP. "Ni se les ha pasado por la cabeza prescindir de mí, pues estos tres años me han convertido en un trabajador clave, al conocer todos los aspectos fundamentales en el desarrollo de una actividad compleja. Es la clave de esta enseñanza, donde las empresas se garantizan una cantera de nuevos empleados", defiende el estudiante.

Rivera se percató realmente de la importancia de este proyecto piloto cuando acudió a Bruselas junto a los responsables del Cristóbal de Monroy y la consejera Patricia del Pozo. "Allí me di cuenta de su magnitud", afirma. A la capital europea se trasladó en aquellas fechas la directora del instituto alcalareño, María Quirós, que califica la experiencia de esta FP de "muy gratificante". Tal ha sido el grado de satisfacción que ya se ha confirmado su continuidad. La Junta apuesta ahora por que un instituto de cada provincia lo pueda desarrollar en sectores estratégicos y emergentes.

Quirós hace hincapié en que, al contrario de lo que ocurre en la FP convencional, en este modelo las empresas se encargan de seleccionar al alumno que formarán en sus centros de trabajo. "La mayoría de los jóvenes que han permanecido tres cursos con esta enseñanza se van a quedar de empleados en ellas, pues los han ido moldeando", refiere la directora del instituto, quien califica de "revolucionario" el proyecto desarrollado en el centro de Alcalá de Guadaíra.

20 alumnos por aula

"Esta FP tendrá continuidad en el Cristóbal de Monroy y se llevará a un instituto de cada provincia andaluza", señala María Quirós, que considera que las aulas que desarrollen tal modelo no deben superar los 20 alumnos. "Es la cifra ideal". Ya adelanta que para las nuevas promociones la distribución horaria será distinta. Así, en vez de combinar diariamente las clases entre las empresas y el IES, los alumnos pasarán, de lunes a viernes, tres días en los centros de trabajo y dos en el instituto.

La experiencia ha sido "enriquecedora" para los agentes implicados. No sólo ha traído una importante novedad a la enseñanza andaluza, sino que a los docentes alemanes también les ha supuesto "una gran aportación" al conocer cómo es la formación en esta tierra. "El proyecto se asienta sobre la puesta en común de dos modelos educativos distintos, para los que ha habido que hacer previamente una labor de encaje nada fácil", explica.

En este entresijo ha desempeñado un papel esencial la Federación Andaluza de Transportes (Fatrans). El director de formación de dicha patronal, Manuel García, habla de "éxito" al referirse al proyecto del instituto alcalareño. En la visita a Bruselas logró gran trascendencia, puesto que supone una interesante vía para fomentar el empleo juvenil, sector de la población andaluza donde el porcentaje de paro continúa muy alto. La implicación del mundo empresarial resulta clave para conseguir el objetivo. "La adaptación del alumno al mundo laboral ha sido muy rápida con esta FP, mucho más que con la tradicional FCT", reconoce García.

Un nuevo modelo de aprendiz

"Estamos ante un cambio trascendental en la figura del aprendiz, puesto que con el nuevo modelo logra una gran eficacia pronto, al estar desde el primer momento en la empresa", explica el representante de Fatrans, quien incide en que, "en la FP tradicional, el alumno empieza a manejarse bien en el ámbito laboral a los tres meses de estar allí, prácticamente cuando se acaban las prácticas, por lo que la inserción se queda a medias".

Las empresas participantes en este proyecto tienen a su cargo a un estudiante, aunque algunas han contado con más. "Las hay hasta con cuatro", detalla García. La propia federación, de hecho, dispone de un alumno. Para el proceso de aprendizaje en los centros de trabajos se ha requerido de la ayuda de la Cámara de Comercio de la Baja Sajonia, que se ha encargado de enseñar a los directivos empresariales a formar a los jóvenes. Su función es trascendental y requiere un compromiso por parte de las compañías, que han de concienciarse de que el tiempo que estos trabajadores empleen en dicha tarea supone una inversión, no una pérdida, pues "crean cantera".

Previamente, se acuerda con el centro educativo, en este caso el IES Cristóbal de Monroy, los contenidos a impartir en los talleres, más específicos que los del aula. "Hemos realizado pruebas parciales y finales de las enseñanzas adquiridas en las empresas, por lo que los alumnos no sólo se han examinado en los institutos", apunta García. Un trabajo que, según este profesional, "ha mejorado bastante la implicación social del sector".

El representante de Fatrans incide en que la formación pedagógica de los tutores empresariales es obligatoria en la FP Dual alemana, pues en dicho proceso se transmiten las claves para el aprendizaje del alumno en los centros de trabajo, entre ellas, "el lenguaje que se emplea en la Formación Profesional".

Sobre la complejidad de que en un tejido empresarial como el sevillano, constituido en su mayoría por pymes y micropymes, puedan liberar a un empleado para acometer tal función, García reconoce la dificultad para que haya un trabajador dedicado en exclusiva a dicha tarea. No obstante, insiste en que, pese a que se piense lo contrario, en Alemania también abundan las empresas de pequeño tamaño, las cuales han logrado sacar adelante este modelo que deja en mínimos el paro juvenil.

Una experiencia anterior

No es la primera vez que desde la Junta se mira a tierras germanas a la hora de formar a las nuevas generaciones de andaluces. Hace 10 años, desde la Consejería de Empleo, se puso en marcha un programa por el que jóvenes sevillanos permanecían un cierto periodo de tiempo (hasta tres años) en Alemania participando en una FP Dual. Se trataba de un plan puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y el del país centroeuropeo, que por aquel entonces "reclutaba" estudiantes del viejo continente ante la falta de técnicos que sufrían muchas empresas. La clave, igual que ahora, estaba en el incentivo económico que se les ofrecía: contratos de formación remunerados desde el minuto uno.

Un primer salario para adolescentes que supone una importante novedad en la enseñanza, motivo por el cual muchos amigos de Álvaro Rivera no dejan de preguntarle cómo pueden formar parte de este proyecto, ya consolidado en el IES Cristóbal de Monroy, un instituto de Alcalá de Guadaíra que se ha convertido en referente en Europa.