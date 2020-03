Farmacias, en temporada alta por el coronavirus

"¿Os queda algo de geles desinfectantes o alcohol?", pregunta una joven en la Farmacia Gaviño, en el centro de Sevilla, antes de recibir una respuesta que prácticamente ya esperaba: "está todo agotado". Tres palabras que se han convertido en las últimas horas en las únicas que llegan a pronunciar durante buena parte de su jornada laboral las farmacéuticas de esta céntrica botica. En apenas cinco minutos, son hasta tres los clientes que llegan buscando este mismo producto, pero también mascarillas y guantes de látex.

Esta situación tenía lugar el viernes por la mañana, aunque desde hace ya algunos días se viene repitiendo varias veces al día en todas las farmacias sevillanas. "Los normal desde hace unos días es que uno de cada tres clientes venga buscando algo de eso y la verdad es que no hay existencia en los almacenes. Hacemos pedidos todos los días, pero nada, están agotados", explica el titular de la farmacia Francisco Gaviño.

La expansión del coronavirus ha provocado que productos que se consumían esporádicamente pasen a ser los más demandados y lleguen en cuentagotas a estos establecimientos. En esta farmacia, en concreto, Gaviño explica que cuentan ya diez días en los que no les entran geles y tres o cuatro en los que tampoco les llega alcohol de 70 grados. Las mascarillas se agotaron mucho antes. "De un pedido de cien productos de este tipo, no llega uno", detalla.

La histeria colectiva está llevando a la gente, según la opinión de este farmacéutico, a consumir productos "sin garantías sanitarias". Los especuladores también hacen su agosto con las ventas por internet. "No hay existencia pero sí veo que en Amazon hay geles disponibles a precios desorbitados. La cuestión es que la gente, por la alarma que se ha creado, se está intentando abastecer en cualquier sitio, comprando todo lo que le dan", explica.

Gaviño lamenta no poder ayudar en este desabastecimiento a través de la comercialización de geles elaborados en su laboratorio, aunque asegura que sí está haciendo uso de sus propios productos para uso personal. "Las farmacias formulistas que tenemos laboratorio estamos autorizadas a hacer fórmulas magistrales que son medicamentos que se hacen cuando hay desabastecimiento, sin embargo, por razones burocráticas no estamos autorizadas a comercializar geles desinfectantes porque son considerados productos cosméticos y Salud no nos autoriza a ello y ahora no es el momento de pedir autorizaciones. Pudiendo dar la solución, nos encontramos con las trabas burocráticas que nos lo impiden", lamenta, al mismo tiempo que avisa de la ineficacia de la elaboración casera de estos productos. "Si al alcohol de 70 grados le echas una cantidad determinada de glicerina o aloe vera, lo único que se está haciendo es elaborar un potingue con el que el producto pierde todo su poder desinfectante", avisa Gaviño.

El consejo que da este farmacéutico es que en casa se laven las manos con agua y jabón y que la utilización de los geles hidroalcohólicos se limite a la calle y a los lugares públicos.

En otro punto de la ciudad, en concreto en la Farmacia Mena Dos, justo enfrente de las Urgencias del Hospital Virgen Macarena, la situación es incluso más alarmante. "Agotamos los geles desinfectantes hace ya casi dos semanas y no tenemos existencia en los almacenes desde hace casi un mes", relata la farmacéutica Patricia Arenas, que recuerda que los últimos que le entraron se agotaron "en menos de dos horas" y advierte del importante incremento de su precio. "Si el bote pequeño de 50 ml costaba antes 1,50 euros, ahora se vende a 2,50 euros porque nos lo están vendiendo más caros", explica.

Por su ubicación, en esta botica entran diariamente cientos de personas, pero la situación ahora se ha desbordado. "Tenemos cola que nos llega hasta la puerta y desde ahí nos preguntan muchos clientes si tenemos geles para no esperar. La verdad que es si nos entraran cien geles diarios, cien geles se venderían. Es por lo que más pregunta la gente al cabo del día", explica la dependienta. Aquí también está agotado el alcohol y la glicerina -productos con los que se preparan geles caseros.

En esta farmacia, de momento, sí cuentan con mascarillas quirúrgicas. Su venta se ha incrementando por encima del cien por cien estos días. "Podemos vender al día más de cien mascarillas cuando en esta época lo normal es que vendamos como mucho un par de ellas a la semana por la alergia y poco más. De las de filtro no nos entra nada desde hace más de un mes", matiza.

La farmacéutica Patricia Arenas explica que también se ha incrementado la venta de paracetamol e ibuprofeno y asegura que lleva días percibiendo "el miedo" a la incertidumbre en la clientela. "Yo creo que la gente está asustada porque se llevan media farmacia. La mayoría viene y saca todo lo que le sale en la tarjeta por si se tiene que quedar en casa sin poder salir", opina.

En esta farmacia llevan una semana aplicando su propio protocolo de protección. "Procuramos mantener un metro de distancia con el cliente y no tocar demasiado a las personas. Aquí tenemos nuestros propios geles y nos lavamos mucho las manos. Hemos habilitado también una zona por si nos llegara algún caso sospechoso poderlo aislar hasta que llegaran las emergencias sanitarias. Y por supuesto la desinfección diaria de toda la farmacia", concreta Patricia Arenas.

Desde las Asociación Profesional de Empresarios de Oficinas de Farmacias de Sevilla (Aprofase), su presidente, Leopoldo González, hace un llamamiento a la tranquilidad. Como recomendaciones más eficaces remite a las dictadas por el Ministerio de Sanidad como mantener las distancias, lavarse muchos las manos y, sobre todo, "ser prudentes". González admite que "hay una falta de suministro" de geles desinfectantes, alcohol, mascarillas o guantes porque las ventas se han disparado y "los fabricantes no tiene capacidad para el abastecimiento de tanta demanda inesperada".

El presidente de Aprofase avisa, además, de que desde aquí se han hecho "muchas exportaciones de productos a China cuando la situación no parecía tan grave" y recomienda a las farmacias que se compren los productos "con las garantías de su validez" y en los almacenes "que siempre les han ofrecido su servicio".

Respecto a otros medicamentos cuyas ventas han aumentado en los últimos días por la crisis del coronavirus, tales como paracetamol o ibuprofeno, Leopoldo González explica que la razón por la que pueden llegar menos cantidades a Europa. "Más allá de esta crisis, en general, somos los últimos que los recibimos porque en España se tienen los precios más bajos de todo el continente y los fabricantes,como es normal, reparten antes donde van a ganar más", explica. No obstante, Leopoldo González considera que "los verdaderos problemas de desabastecimiento pueden llegar de aquí a ocho meses o un año cuando lleguen los efectos de la falta de exportación de las empresas farmaceúticas de China, país en el que se fabrica el mayor porcentaje de paracetamol puro", alerta el presidente de Aprofase.