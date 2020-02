Felipe González: "España ha vuelto a su anormalidad histórica"

Lo normal (en España) es esto, lo que está ocurriendo. Lo extraño en este país ha sido todo ese tiempo que transcurre desde la transición hasta nuestros días: el del acuerdo y el consenso entre fuerzas políticas antagónicas.Este es el diagnóstico que ha ofrecido este miércoles el ex presidente del Gobierno, Felipe González, en Sevilla, hasta donde se ha desplazado para presentar en la Casa de la Provincia la fundación que lleva su nombre. La sala del edifico de la Plaza del Triunfo habilitada para el acto se ha quedado pequeña. Ha habido quien se ha quedado con las ganas de ocupar su sitio entre el numeroso público que ha acudido a ver y a escuchar a González. Y ha habido quien lo ha conseguido a duras penas y tras varios requerimientos.

Entre los asistentes, los ex presidentes andaluces José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la ex ministra y ex consejera andaluza Magdalena Álvarez. González ha estado acompañado por la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, y por el fotógrafo Pablo Juliá, autor de la exposición fotográfica Otros tiempos que se puede ver en la Casa de la Provincia.

Los españoles “hemos vuelto a nuestra anormalidad histórica”, ha sentenciado González. Y lo hemos hecho tras vivir “35 años de estabilidad”. En España, desde 2015, se respira “inquietud” por la “inestabilidad”, según el dictamen del ex presidente, que sin embargo no lo considera una anomalía. “La anomalía son 35 años de estabilidad, y la normalidad es lo que estamos viviendo”, ha dicho.

Y hay que regresar a aquellos tiempos anómalos. González ha emplazado a los políticos actuales a pilotar ese regreso. Y también, sin citarlos, se ha referido a los partidos separatistas catalanes y al apoyo que tienen por parte de algunos políticos de izquierda. “Se puede vivir toda la vida denigrando la Constitución, siempre que no la violes. Nadie está obligado a creer en la Constitución, pero el compromiso para ser gobernante es acatarla”, ha advertido.