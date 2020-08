Coria y La Puebla del Río exigen a la Junta que asuma la fumigación porque es su competencia

Los alcaldes de Coria del Río, Modesto González, y de La Puebla del Río, Manuel Bejarano, han respondido a la consejería de Salud de la Junta este miércoles en rueda de prensa que no tienen competencia para llevar a cabo la segunda fase de la fumigación contra el virus del Nilo fuera de sus respectivos municipios.

Al existir afectados entre personas y animales de 12 municipios sevillanos de la provincia el problema excede la competencia municipal, han dictaminado sus servicios jurídicos

Recalcan que al existir afectados entre personas y animales de 12 municipios sevillanos de la provincia el problema excede la competencia municipal, y que así lo han dictaminado sus respectivos servicios jurídicos. "Los informes dicen muy claro que no es competencia nuestra, por lo que nos encontraríamos con el reparo de los interventores municipales", señala Modesto González.

Ambos ayuntamientos han reiterado su rechazo a que sean los municipios quienes sufraguen los gastos de la fumigación que debe continuar en zonas periurbanas y entornos naturales de los municipios afectados para tratar de acabar con las larvas del mosquito. Este martes la consejería de Salud les aseguró por escrito que son los municipios los que tienen que pagar "toda la ejecución del plan de actuación", pese a que verbalmente habían quedado con la Junta en que los ayuntamientos asumirían la primera fase de la fumigación y las dos últimas las afrontaría la administración andaluza.

Los alcaldes de Coria y La Puebla del Río han recalcado que "seguirán llevando a cabo" fumigaciones para garantizar la salud de la población pero reclamarán al Gobierno andaluz esas cantidades. Al problema económico que supone para los ayuntamientos un nuevo desembolso, se suman las circunstancias de crisis por la pandemia, ha aclarado el regidor de Coria. "No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, pero no podemos obviar que esos gastos no son competencia nuestra", ha afirmado Bejarano durante su intervención. "Aun así, y antes de que nos contestara la Junta, ya habíamos contactado con una empresa especializada de Valencia para que nos asesorara en la materia".

El alcalde de La Puebla ha reclamado a la Junta que "dé un paso más allá" y ha recordado que los ayuntamientos no pueden actuar fuera de sus municipios. "Deberíamos pedir muchos permisos al tratarse de terrenos que son propiedad del Puerto o de arroceros y aparte del coste económico tendríamos que ponernos en contacto y pedir permisos a un montón de administraciones, con lo que se ralentizarían las actuaciones".

En la rueda de prensa ha estado presente también el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero (PSOE), cuyo municipio no tiene afectados por el virus del Nilo por ahora, algo sorprendente por el lugar donde está situado, así como el doctor en Biología y entomólogo Rubén Bueno, especialista en el control de plagas y presidente de la asociación europea de control del mosquito (EMCA).

El experto Rubén Bueno ha llamado a la tranquilidad de los ciudadanos porque "este virus es conocido en España y en Europa, no es algo nuevo" y tiene tratamientos. Bueno pertenece a una empresa que ha asesorado a estos ayuntamientos sobre el plan de choque que se ha aplicado y asesorará también para el diseño de un plan de control que evite stuaciones como las actuales en el futuro.