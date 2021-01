El Gobierno apoya a los alumnos y pide exámenes 'on line' en la universidad

La presión por los exámenes virtuales en la universidad sigue en aumento. A la petición de los estudiantes se sumó ayer la del ministro del ramo, Manuel Castells, quien pidió a las instituciones de enseñanza superior que eviten la evaluación presencial en las actuales circunstancias, en plena tercera ola de contagios del Covid.

“Estamos profundamente preocupados por el posible peligro a la salud de estudiantes y docentes. Y, por consiguiente, instamos a las autoridades académicas a que den prioridad a la salud de toda la comunidad, con enseñanza y exámenes ‘on line’, siempre que no haya garantías sanitarias según el juicio de las autoridades competentes”, expone el ministro en una carta a la que tuvo acceso Europa Press.

El ministro insiste en que la enseñanza y los exámenes pueden perfectamente realizarse de forma telemática porque “en junio se hicieron ‘on line’ la mayoría de exámenes en todo el Estado, sin que hubiera problemas sensibles de calidad académica según las agencias de evaluación pertinentes”.

A ello añade que el 2 de septiembre el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas 400 millones de euros del fondo Covid para que las universidades se adaptaran a la enseñanza digital. “Es decir, que están preparadas para la enseñanza telemática y, si no lo hacen, deben explicar por qué, empezando por los estudiantes”, destaca el ministro.

Estas declaraciones son de especial interés después de que la Universidad de Sevilla (US) haya decidido continuar con la evaluación presencial del primer cuatrimestre, una posición que ha provocado gran rechazo entre los alumnos. En este sentido, el Sindicato Andaluz de Estudiantes reclamó ayer el cese del rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, por no permitir que los próximos exámenes sean en formato on line en la actual coyuntura sanitaria.