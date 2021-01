La Guardia Civil intervino casi 40.000 kilos de pescado ilegal en 2020

La Guardia Civil, dentro del Plan Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras (PACIAP), cuya finalidad es el cumplimiento de las disposiciones de la política pesquera comunitaria y la normativa sectorial vigente, así como la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, en particular en los ámbitos de la conservación y gestión de los recursos pesqueros, adaptación de la flota y control de la misma, han intervenido en el trascurso del año 2020, una cantidad cercana a los 40.000 kilogramos de productos procedentes de la pesca, ya sea por su falta de talla legal –inmaduros-, por falta de trazabilidad que acredite su legal procedencia o por vencimiento de las fechas de caducidad y/o consumo.

Los productos pesqueros intervenidos que han obtenido el visto bueno de los Servicios Veterinarios de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, han sido entregados en el Banco de Alimento de Sevilla. Los demás productos, al no reunir todas las garantías sanitarias para el consumo humano, han sido destruidos.

Las intervenciones han llevado aparejadas las correspondientes denuncias administrativas, a tenor de lo preceptuado en la vigente legislación de pesca y/o de defensa de los consumidores y usuarios de Andalucía, así como la instrucción de diligencias por supuestos ilícitos penales contra la salud pública.