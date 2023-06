La Guardia Civil investiga a un asesor fiscal por dos delitos de falsedad documental

La Guardia Civil ha culminado con éxito dos investigaciones en las que se ha identificado al titular de una Asesoría Fiscal-Laboral y Seguros Generales, ubicada en Sevilla, como presunto autor de dos delitos de Falsedad en Documento Público y en Documento Oficial. Estas investigaciones se llevaron a cabo debido a irregularidades en la tramitación de transferencias de titularidad de dos vehículos, encargadas por diferentes clientes, donde se utilizó documentación falsa, incluyendo un permiso de circulación falso, justificantes profesionales de tramitación de la gestoría y una autorización temporal de circulación falsa.

El cliente entregaba al asesor la documentación requerida y una cantidad de dinero entre 225 y 460 euros para llevar a cabo la transferencia de titularidad del vehículo. El asesor, a su vez, encomendaba la tramitación de la transferencia a una gestoría, quien iniciaba el proceso presentando la solicitud correspondiente ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla. Luego, la gestoría expedía y entregaba al asesor un justificante profesional de tramitación válido por noventa días, el cual era posteriormente entregado al cliente.

El expediente quedaba paralizado en la Jefatura Provincial de Tráfico debido a incidencias administrativas, y el gestor informaba al asesor para que este corrigiera dichas incidencias. En lugar de subsanar las incidencias, el asesor falsificaba y entregaba al cliente justificantes profesionales de tramitación a nombre del gestor, e incluso en uno de los casos, una autorización temporal de circulación. Al mismo tiempo, justificaba la tardanza en la tramitación, que podía llegar a ser de uno o dos años, utilizando excusas falsas en las que culpaba a la Administración por la demora.

Finalmente, el asesor falsificaba y entregaba al cliente un permiso de circulación a su nombre, sin que el cliente tuviera conocimiento de que el trámite no se había completado ante la Administración. En conclusión, en ambos casos, el asesor obtuvo un beneficio económico al falsificar y entregar documentos públicos y oficiales falsos a sus clientes, quienes no lograron obtener el resultado de la gestión encomendada, ya que el cambio de titularidad de los vehículos no se finalizó ante la Administración.

Los hechos fueron documentados en diligencias policiales, las cuales han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Sevilla para su correspondiente investigación.