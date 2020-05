Se llama Alejandro Cordero, aunque todo el mundo le apellida Korea, un apodo que le acompaña desde la niñez. Nacido en Gibraleón (Huelva) radica desde hace ocho años en la capital hispalense, en pleno barrio de San Julián.

Un joven que compagina su trabajo como diseñador gráfico con un proyecto en defensa del habla andaluza que cuenta solo en Instagram con más de 24.000 seguidores.

Desde pequeño tuvo inquietudes artísticas, es por ello que decidió comenzar su formación estudiando Bachillerato de Artes en Huelva y tras una serie de casualidades se trasladó a Sevilla para estudiar en la Escuela de Arte, comenzando en Diseño Publicitario, Fotografía Artística y, por último, alentado por el profesorado, decidió matricularse en los Estudios Superiores de Diseño Gráfico.

- ¿Cómo surge el proyecto 'Habla tu andaluz' en la red?

- ‘Habla tu andaluz’ utiliza como pretexto un trabajo final de grado de diseño gráfico para materializarse, pero, realmente, tiene un recorrido personal anterior. Pensamos que todos los andaluces, en mayor o menor medida, han vivido en primera persona el ataque o menosprecio a sus hablas.

Junto a mi tutora del proyecto, Ana Lorente, creímos oportuno que la manera más acertada de defender nuestras hablas era utilizando la propia palabra.

Pensamos que una campaña propagandística con un acentuado carácter didáctico, rei­vindicativo, desmitificador sería lo más oportuno para defender nuestros rasgos identitarios y que así llegase al mayor número de andaluces.

- ¿Qué objetivos persigue este movimiento en redes sociales?

- Buscamos comunicar a través de un sistema gráfico la realidad de las hablas andaluzas, con una pretensión pedagógica que suponga una revisión del estereotipo, para así desmitificarlo.

"En la medida de lo posible queremos mantener vivas las voces de nuestras madres"

Por otro lado, pretendemos facilitar a la opinión pública recursos que le permitan conocer y defender su habla y su cultura ahondando en los orígenes del andaluz. En la medida de lo posible queremos mantener vivas las voces de nuestras madres.

- Hace pocos días nuestro acento fue, una vez más, atacado desde un programa de televisión nacional en 'prime time'.

- Solo hace constatar el menosprecio a nuestras hablas, parece que hay quien piensa que el andaluz no puede ser hablado en una televisión nacional, se considera no válido, de poca categoría.

Se preocupan cuando un presentador habla andaluz en un programa de contenido cultural, pero no se sorprenden cuando en series de televisión o películas se muestra al andaluz como sinónimo de vago, cateto y vividor. Es una cuestión de clases.

"Dos de los mayores protectores de nuestras hablas son Antonio Manuel Rodríguez y Manu Sánchez"

- Dentro del panorama actual, ¿Quién defiende mejor nuestro acento?

- Consideramos que el pueblo andaluz es el mejor defensor, posee todos los recursos para defender sus hablas y su cultura. No obstante, en mi opinión, a día de hoy, dos de los mayores protectores de nuestras hablas son Antonio Manuel Rodríguez y Manu Sánchez.

- También edita vídeos en defensa de nuestras costumbres. ¿Cuál ha sido el más viral?

- El que más repercusión tuvo fue el que lanzamos contra los ataques que sufrió la ministra María Jesús Montero por hablar andaluz. Si sumamos las reproducciones del audiovisual en diferentes redes sociales, cuenta con cerca de dos millones de visualizaciones.

- ¿Se puede hablar andaluz y decir 'dedo' en vez de 'deo'?

- Yo hablo andaluz y digo ‘deo’. Posiblemente habrá personas que consideren que la forma correcta es dedo, aquella que por decirlo de algún modo no pierde la 'd' intervocálica, en mi caso digo ‘deo’ y me enorgullezco de ello. En ‘Habla tu andaluz’ lo que consideramos importante y queremos poner en valor es que se hable de manera natural, que no sea una impostura regida por normas centralistas.

"No se puede llamar cateto a alguien por el simple hecho de que hable andaluz"

- Después de tantos siglos seguimos siendo mofa de algunos por nuestra forma de hablar.

- Es una cuestión de ignorancia, no se puede llamar cateto a alguien por el simple hecho de que hable andaluz. Los medios de comunicación y las afirmaciones de personajes considerados “ilustres” han contribuido a que se extienda el mito, no es algo nuevo, en el siglo XVI, Juan de Valdés criticó la decisión de los Reyes Católicos de concederle al andaluz Antonio de Nebrija la labor de desarrollar la primera gramática castellana, según de Valdés, el andaluz había escrito en tono de burla.

- Dígame varias palabras andaluzas que más le agraden y use con orgullo.

- Avíate, propia de mi localidad, Gibraleón. Lejos del significado que todos conocemos por esta palabra, esta expresión sirve para mostrar grandilocuencia, sorpresa o fascinación, ¡avíate!

Malaje, de mal Ángel, persona que tiene mala sombra, que tiene malas intenciones.

Y por último, Alcancía, todos conocemos esta palabra, una vasija con hendidura que sirve para guardar monedas, su origen es del árabe andalusí, al-kanzíyya, que viene a significar tesoro oculto.

- ¿Tiene en mente ampliar el proyecto de alguna u otra manera?

- Llevamos unos meses desarrollando una web, en la que mostrar todo el contenido que ofrecemos en nuestras redes, también estamos en contacto con algunos ayuntamientos para realizar en sus localidades intervenciones tipográficas, al igual que en redes sociales, queremos que nos muestren la palabra o expresión más autóctona y trabajar con ella para llevarlas a sus calles, esa es una de nuestras pretensiones, llenar los pueblos de voces.