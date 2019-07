Herido el conductor de un patinete tras chocar con un turismo en Nervión

La Policía Local investiga un accidente de tráfico ocurrido en Nervión en el que ha resultado herido el conductor de un patinete.

El siniestro vial tuvo lugar este martes entre un patinete y un turismo en la calle calle Antonio de Nebrija esquina con calle Almutamid. Según informa Emergencias Sevilla, el herido es un joven de 23 años que circulaba en un patinete y que pudo no respetar la prioridad del coche en una intersección.

El herido fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Policía Local investiga un siniestro vial ocurrido en c/ Antonio de Nebrija esquina c/ Almutamid entre un turismo y un patinete cuyo conductor (23), que resultó lesionado, pudo no respetar la prioridad del turismo.Traslada ambulancia #RTU @saludand#Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/nhPPdwjFRF