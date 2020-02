Una mujer reclama ante el Hospital Macarena por el servicio de una ambulancia

Aurelia R., la esposa

“Yo le pedí, por favor, que lo entrará en el portal ya que ese día hacia frío y llovía. Él me dijo que yo no tenía que decirle cómo tenía que hacer su trabajo y, con muy malos modos, como no quise ayudar, se lo quería lleva otra vez al Hospital. Yo me negué. Esperamos a que pasara alguien. Y todo esto en la calle y con el frío. Aparte de la fractura de la vértebra, y (de) una enfermedad de pulmón, el trato de este señor deja mucho que desear, ya que para mí no fue un profesional como él decía”