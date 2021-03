Alumnos y profesores del IES de Triana se implican en la limpieza de zonas verdes

No hay mejor forma de concienciar a los jóvenes sobre el cuidado de las zonas verdes y espacios públicos de su ciudad que implicarlos en la limpieza de un parque del barrio donde viven o estudian. Esta iniciativa la ha llevado a cabo el IES de Triana con alumnos de 4º curso de la ESO en el Parque Vega de Triana en colaboración con la asociación OKplanet Sevilla, que desarrolla acciones para concienciar sobre la necesidad de actuar en el ámbito local contra el cambio climático.

¡Aquí mis valientes! Desde #okplanetsevilla no sólo hacemos #recogidas de #residuos sino que también apoyamos las iniciativas de otras personas/entidades. ¡Para ejemplo un botón! Orgullo infinito de juventud sevillana. 💪🏻💜🌳#Sevillahoy pic.twitter.com/NPfDd9wj71 — OKPlanet Sevilla👌 (@okplanetsevilla) March 24, 2021

La mayor satisfacción de sus organizadores es que los alumnos se han quedado encantados. "Muchísimos alumnos nos han comentado que les ha encantado la experiencia e incluso que ha sido la mejor excursión que han tenido en muchos años. Les ha llenado esta experiencia y aseguran que cuando vayan a organizar algo al aire libre no dejarán restos de basura ni desperdicios. Comentan también que van a trasladar lo que han hecho a sus amigos, compañeros y familias y lo colgarán en las redes sociales. Con eso me quedo", cuenta Manuel Fernández, profesor de Educación Física del IES Triana, junto con Azucena Pérez, vicedirectora del instituto, idearon esta acción para algo más de un centenar de alumnos junto con la asociación OK Planet de Sevilla, que les ha ayudado con material y les ha acompañado.

El resultado de la limpieza son 180 bolsas llenas de basura, más 30-35 neumáticos y parachoques de coches, lavabos, bidets, y todo tipo de plásticos, vídrios, restos de madera y cartón. Todos estos residuos se hallaban tirados en el Parque Vega de Triana.

OkPlanet Sevilla les aportó las bolsas de basura y guantes, y el IES Triana compró 60 pares de guantes. A las 9:30 de la mañana comenzó la recogida. Primero 50 alumnos durante dos horas y luego otros tantos en las dos horas siguientes, en dos zonas del parque diferentes.

IES Triana verá si puede hacer esta iniciativa el próximo año con otros institutos del barrio e incluso más adelante con otros institutos de Sevilla.

Manuel destaca que una gran cantidad de personas que pasaban por el parque ese día aplaudieron esta iniciativa, pedían que ojalá se hiciera todos los días y se interesaban por apuntarse y por ayudar en iniciativas parecidas. La conciencia ciudadana va creciendo sin duda.