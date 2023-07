IQOS lanza su edición limitada: una explosión de color para celebrar el verano

QOS, la innovadora marca de dispositivos de tabaco calentado, da la bienvenida al verano con el lanzamiento de su nueva edición limitada, IQOS ILUMA WE. Esta colorida y vibrante colección celebra la diversidad y el sentido de unidad de la comunidad de usuarios de IQOS, ofreciendo una experiencia única para aquellos que buscan una alternativa al cigarrillo convencional.

Destacándose por su cautivador color turquesa, IQOS ILUMA WE presenta un diseño original con una llamativa espiral de colores que representa la visión única y personal que cada individuo tiene del mundo. Esta ola de color se fusiona en un punto, simbolizando los sólidos valores compartidos por los aproximadamente 26 millones de usuarios de IQOS en todo el mundo.

La edición limitada IQOS ILUMA WE refuerza el compromiso de la marca con la creación de experiencias innovadoras y estéticamente atractivas. Además de su diseño distintivo, este dispositivo ofrece todas las ventajas tecnológicas y de calidad que los usuarios de IQOS han llegado a esperar, permitiendo calentar el tabaco en lugar de quemarlo, lo que reduce significativamente la generación de humo y los efectos nocivos asociados al cigarrillo convencional.

IQOS ha logrado posicionarse como una opción popular entre aquellos que buscan una alternativa más segura y libre de humo para disfrutar del tabaco. Gracias a su tecnología de calentamiento controlado, este dispositivo ofrece una experiencia de consumo satisfactoria, sin dejar de lado el sabor y la satisfacción que los fumadores desean.

La edición limitada IQOS ILUMA WE es una oportunidad para que los usuarios de IQOS expresen su individualidad y se unan en torno a una comunidad global comprometida con un estilo de vida más saludable. Con su diseño distintivo y su mensaje de unidad, esta colección se presenta como un símbolo de identidad y pertenencia para los millones de usuarios de IQOS en todo el mundo. El lanzamiento de IQOS ILUMA WE marca el inicio de una temporada llena de color y diversión para la comunidad de usuarios de IQOS. Esta edición limitada se encuentra disponible por tiempo limitado, lo que la convierte en un objeto de deseo para los amantes de la innovación y el estilo. IQOS continúa redefiniendo la forma en que se disfruta del tabaco, brindando una experiencia única y satisfactoria para aquellos que desean dejar atrás el humo y abrazar una alternativa más saludable.

IQOS ILUMA WE, la nueva edición limitada de IQOS, llega al mercado con una explosión de color y estilo en tres modelos distintos. Diseñados para satisfacer las preferencias de los fumadores adultos que buscan una alternativa más segura al cigarrillo convencional, estos dispositivos combinan un diseño llamativo con la tecnología avanzada de calentamiento de tabaco de IQOS.

Los tres modelos disponibles en la colección IQOS ILUMA WE son el IQOS ILUMA PRIME WE, que ofrece exclusividad con su envoltura de cuero multicolor y un anillo de acabado martillado; el IQOS ILUMA WE, el icono auténtico de la marca, con una puerta multicolor y un anillo de acabado pulido; y el IQOS ILUMA ONE WE, un dispositivo práctico con 20 usos consecutivos y un diseño destacado por el característico color turquesa de la marca. Todos estos modelos utilizan el innovador sistema de inducción Smartcore Induction SystemTM para calentar el tabaco sin quemarlo.

La presentación de la nueva colección IQOS ILUMA WE tuvo lugar en el exclusivo entorno del festival boutique Starlite Occident en Marbella, uno de los eventos más importantes de Europa. Desde el 3 de julio, los aficionados a IQOS pueden adquirir estos dispositivos en las seis IQOS Boutiques ubicadas en Madrid (Serrano y Fuencarral), Barcelona, Valencia, Las Palmas y Badajoz, así como en IQOS.com y una selección de estancos en toda España.

Alejandro Flores, director de Marketing de IQOS para España, enfatizó que esta edición limitada ha sido diseñada pensando en los fumadores adultos que buscan una mejor alternativa al cigarrillo tradicional. Asimismo, destacó que esta nueva colección es un paso más en la misión de IQOS de satisfacer las necesidades y preferencias de su creciente comunidad de usuarios.

IQOS ha demostrado su compromiso con la investigación científica, invirtiendo más de 10.700 millones de dólares en el desarrollo y perfeccionamiento de su dispositivo de tabaco calentado. Desde su lanzamiento inicial en Japón y en Italia a finales de 2014, IQOS ha expandido su presencia a 78 mercados en todo el mundo, brindando a millones de fumadores una alternativa innovadora y más segura. Con la llegada de IQOS ILUMA WE, la marca continúa su trayectoria de ofrecer experiencias excepcionales a su comunidad de usuarios.