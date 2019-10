Iñaki Gabilondo, doctor honoris causa de la Universidad de Sevilla

Sus última palabras no aparecían en el texto que repartieron a los invitados que llenaron el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. "En nombre de la radio recibo este doctorado honoris causa en esta inolvidable y querida ciudad". Así ha terminado Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 1942) su discurso como flamante doctor honoris causa de la Universidad de Sevilla. Antes, el rector, Miguel Ángel Castro, le había hecho entrega del libro de la Ciencia, la medalla, el birrete laureado, el anillo y los guantes dentro de un ritual ancestral de una Universidad con más de cinco siglos de historia. Sevilla es, para Gabilondo, "la ciudad que me enseñó a entender la vida de una forma integral y en la que me descubrí a mí mismo". "La ciudad donde descubre el paganismo y la sensualidad, diría en su laudatio elprofesor Antonio López Hidalgo, primer catedrático de Periodismo de la Facultad de Comunicación y padrino del nuevo doctorando.

Gabilondo realizó en su discurso una valiente y emotiva defensa del periodismo en estos tiempos cambiantes en los que no hay que preguntarse qué va a pasar "sino qué vamos a hacer". El hilo conductor del elogio de Antonio López fue la entrevista que Iñaki Gabilondo le hizo a Felipe González, el el crepúsculo del felipismo, el 1 de diciembre de 1995. El padrino del nuevo doctorando lo vertebró como un guión de Costa Gavras, con dos hombres frente a frente en un plató de televisión y ocho millones de espectadores. La entrevista la empezó con una pregunta, "¿Organizó usted el GAL, señor González?". Después entrevistaría a Aznar, Anguita, Pujol y Arzallus.

El periodista donostiarra era honrado por los universitarios sevillanos precisamente en la antigua Fábrica de Tabacos donde su entrevistado de 1995 estudió Derecho y forjó una vocación política que le llevaría a presidir la Moncloa entre 1982 y 1996. Gabilondo llegó a la dirección de Televisión Española coincidiendo con la dimisión de Adolfo Suárez, fue testigo excepcional del 23-F y Leopoldo Calvo-Sotelo le pidió su cabeza a Fernando Castedo, que estaba al frente del ente. Testigo y notario de una Transición que como el propio periodismo hay que revisar. "Por si no hubiera suficiente carbón en la caldera", diría después de referirse al contexto internacional donde el eje hegemónico, como l as agujas de Magallanes, se ha desplazadao del Atlántico al Pacífico, "todos los elementos que construyeron estas cuatro décadas de democracia, de la que debemos sentirnos orgullosos, acusan fatiga de materiales y muestran, en un grado u otro, signos de debilidad: la Corona, la Constitución, el Parlamento, los partidos, los sindicatos, los medios de comunicación..."

Llegó a Sevilla en 1972 para asumir la dirección de Radio Sevilla tras el accidente mortal que le costó la vida a Manuel Alonso Vicedo, para quien tuvo palabras de recuerdo al hablar de los "jóvenes talentos en Radio Vida, de Radio Popular". En Sevilla, desde la cadena Ser, Gabilondo vivió la transformación de un medio "que era absolutamente popular, cálido y familiar, pero a la que se le había imputado la información". Una herramienta para la democracia en una emisora que había llegado a ser el principal instrunento propagandístico de Queipo de Llano.

Citó unas palabras de Paul Valery de 1932 que son válidas para hoy mismo. "La vioda moderna tiende a ahorrarnos el esfuerzo intelectual. Reemplaza la imaginación por las imágenes, el razonamiento por símbolos o por mecanismos. Y a menudo, por nada".

En el nuevo contexto hay que contar con la globalización, "globaliza más rápido los intereses financieros que los intereres humanos", y las nuevas tecnologías. Denuncia los sucedáneos de periodismo, que propone llamar "paraperiodismo", y cree urgente superar "un interrogante funeral: ¿qué falta hace el peroodismo cuando las nuevas redes sociales permiten informar a cualquiera, desde cualquier lugar".

En presencia de Augusto Delkader, presidente de la Cadena Ser, que la semana próxima recibe en Cádiz el premio Federico Joly, Gabilondo abogó porque empresa y periodismo vayan de la mano. Eso fue lo que hizo posible el éxito del caso Watergate. El alarde de Woordward y Bernstein no habría sido posibole sin la audacia de la editora Katherine Graham.

"El periodismo, y no sólo el periodismo, está teniendo problemas para comprender la fisonomía del mundo que se está construyendo", dice Gabilondo. Habló de Waterloo, pero en referencia a la Cartuja de Parlamde Stendhal cuyo protagonista andaba perdido en esa batalla. Lo acompañaron sus amigos, su esposa, Lola Carretero, su hermano Ángel Gabilondo, ex ministro y ex rector. Estuvo el alcalde de Sevilla, Juan Espadas y el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, que fue Baltasar en la Cabalgata de Reyes de 2002 en la que Iñaki Gabilondo fue rey Melchor.