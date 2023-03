Internet te conoce mejor que un amigo

Una acción que hoy es tan cotidiana como subir una fotografía con amigos o familiares a redes sociales se puede convertir en una verdadera pesadilla. Sin saberlo un usuario está compartiendo con el mundo, a través de un único clic, información susceptible de formar parte de un caso de ciberdelito. Uno de ellos es el catfishing, es decir, la creación de un perfil falso a partir de una foto real para estafar o abusar de una víctima. Pero hay más: el robo de cuentas bancarias a partir de una compra, o la suplantación de identidad tras haber facilitado el número nacional de identificación en algún procedimiento.

Para que los usuarios sepan qué información hay sobre ellos en la red global, la startup sevillana Youforget.me ha creado eWink. Se trata de la primera aplicación para móviles con la que los ciudadanos pueden saber, en unos pocos minutos, toda la información hay en internet sin su conocimiento a través de un informe. Desde imágenes que han compartido otros usuarios sin ningún consentimiento, hasta información sensible como contraseñas o el número de teléfono. En definitiva, todos los datos que conforman la conocida como huella digital. Este reporte, que se sirve de características biométricas o de las coincidencias por nombre y apellidos, otorga libertad al usuario para que decida si quiere que esta información permanezca en internet, en función de si le genera un sentimiento negativo, neutro o positivo.

"Nuestra compañía nació en 2020 porque detectamos una preocupación en los sectores más vulnerables, que son las familias, los menores y los adolescentes, sobre el uso tan prematuro que se hacía de internet y, por tanto, sobre la gestión que se realizaba de sus datos personales y que ellos mismo exponían", explica María Jesús López, cofundadora de Youforget.me.

Frente a esta inquietud, el equipo conformado por Daniel López, María Jesús López y Rosa María Martínez, diseñó una "automatización del proceso de los derechos de protección de datos del ciudadano para que, de una forma muy sencilla y en sólo tres clics, cualquiera pueda ejercerlos atendiendo al Reglamento General de Protección de Datos", apunta María Jesús López.

El Yo-digital: un alter ego que deja rastro

En este sentido, Daniel López recalca que un mayor de edad está conectado 10 horas de media al día y un menor puede llegar a pasar unas cuatro. Esto significa que se comparten muchos datos personales e información a través de redes sociales, foros y, por supuesto, whatsapp: "Nuestro Yo-digital, que es nuestra expresión en la red global, cada vez cobra más protagonismo. El propósito de esta startup es ayudar a los usuarios, a través de las tecnologías, a controlarla para que sean totalmente conscientes de su privacidad en el ámbito digital".

Para conseguir este fin, desarrollaron una herramienta de la que actualmente se benefician 50 abogados con área de servicio de nuevas tecnologías, además de asociaciones de defensa del consumidor, o gestorías. Además, han realizado el proyecto de sensibilización Mi Huella Digital, han llevado a cabo un programa de sensibilización en centros educativos y realizan talleres con diferentes colectivos para divulgar el uso responsable de datos.

"Las fotografías que están en casa de una madre o de una abuela, las tienen guardadas en un álbum porque son elementos íntimos o personales. Entonces, lo que no harías en el mundo físico tampoco lo hagas en el mundo digital", recalca Daniel López, quién hace especial hincapié en que este Yo-digital es cada vez más determinante, incluso para optar a un puesto de trabajo: "Hay muchos sesgos para seleccionar a personas para un empleo. Se descarta a un candidato cuando su huella digital tiene una desalineación con los valores de la empresa".

En este sentido, según los expertos hay una falsa creencia de que internet es un lugar seguro y confiable porque no ejerce una agresión física. "Nuestro cerebro está programado para que huyamos de una serpiente, pero no de una pantalla", abunda el cofundador. Además, recalca que no significa que la red global sea perjudicial, sino que se deben tener determinadas precauciones. De hecho, Rosa María Martínez apostilla que España es uno de los países "baluarte" en cuanto a la regulación en materia de protección de datos a nivel europeo e internacional.

Compartir un pantallazo de una conversación es delito

Esta extrema confianza en el mundo digital es especialmente latente en adolescentes. "Los nativos digitales, que han crecido con un móvil en la mano, no saben que muchas cosas son un delito. Compartir contenidos violentos o explícitos, o hacer un pantallazo de una conversación y reenviarlo son delitos", señala María Jesús López. En esta misma línea, Daniel López hace el paralelismo con ofrecer las llaves de un coche a un menor: "Es impensable que les dejemos conducir, pero les damos las herramientas para que viajen más lejos y puedan provocar un daño mayor".

La startup, compuesta por 16 profesionales, ha atendido más de 600 casos de privacidad y ha generado más de 3.000 informes de huella digital que atañen a unos 40.000 usuarios. Las previsiones son expandirse hacia el resto de países de la Unión Europea para concienciar, de aquí a cinco años, los 432 millones de usuarios que usan internet en el espacio común. Unas perspectivas que se han visto reforzadas con la reciente inyección de 250.000 euros que ha realizado el Ministerio de Ciencia e Innovación con motivo del programa Neotec 2022. El objetivo es utilizar esta subvención, junto con la inversión que realiza Yourforget.me para una nueva zona de innovación, que supone analizar la información que comparten determinados dispositivos del hogar como los televisores inteligentes, los robots aspiradoras, e incluso la Thermomix, sin que el usuario lo sepa: "Se trata de proteger nuestro lugar más privado e íntimo", subraya Daniel López.