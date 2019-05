Javier Imbroda: "Andalucía vive una situación de emergencia educativa"

Una revolución en la educación. Javier Imbroda ha recorrido desde que ocupó su cargo de consejero cinco de las ocho provincias andaluzas. En junio acabará su periplo. Quiere conocer de primera mano la situación que se vive en los colegios e institutos de la comunidad autónoma. Abandonar el despacho de Torretriana y encontrarse con realidades que nunca imaginó. Esta experiencia le lleva a proclamar una afirmación que han podido oír este viernes todos los asistentes al Foro Joly, patrocinado por Fundación Unicaja (presidida por Braulio Medel) y celebrado en el Hotel Alfonso XIII: "Andalucía vive una situación de emergencia educativa".

Los datos con los que Imbroda se ha encontrado constituyen la base de esta aseveración. Más de 240.000 alumnos andaluces sufren riesgo de abandono escolar, motivo por el cual se pondrá en marcha este verano el programa de refuerzo educativo al que se han acogido un reducido número de familias, poco más de 3.000 de las 100.000 plazas ofertadas.

Para Imbroda, dicha realidad no le resulta extraña después del rechazo a este programa por parte de los parlamentarios del PSOE y Adelanta Andaucía. "Al final, los niños no interesan. Se pone por delante el hecho de que a algunos sindicatos y asociaciones de padres no se les informara antes del proyecto que la mejora de sus conocimientos", ha declarado el consejero.

Los dos pilares principales de la política educativa que se desarrollará este mandato serán "la mejor preparación posible" de los alumnos y que los docentes "estén en estado permanente de motivación". Para ello, según Imbroda, se requiere "un cambio de mentalidad".

Uno de los primeros pasos que dará para lograr tal cometido será el de "despolitizar" la educación. "Vengo a confrontar ideas, no ideologías", ha expresado el consejero, quien atribuye a esta situación el intento de enfrentar la educación pública con la concertada.

Para Imbroda, esta despolitización es fundamental para alcanzar el anhelado pacto educativo en Andalucía que sirva de modelo para lograr otro a nivel estatal. "Durante mucho tiempo los partidos lo han buscado, pero desde los despachos. Hay que salir y recorrerse las ocho provincias para saber qué se quiere y a partir de ahí elaborar las bases para un acuerdo entre todos", ha apostillado.

Durante su intervención ha destacado que la educación "no puede ser cortoplacista ni fraccionada". Por tal motivo, uno de los perjuicios que, a su entender, causó la Logse en los 90 fue la separación en centros distintos de Primaria y Secundaria, lo que provoca que una familia se tenga que enfrentar a varios cambios de centros durante la escolarización de sus hijos, algo que no ocurre en la enseñanza concertada.

Respecto al profesorado, ha defendido la reducción en el tiempo de espera de las sustituciones que se ha llevado a cabo en estos tres meses del nuevo Gobierno andaluz, al pasar de 15 a 4 días en cubrir una baja. No obstante, ha reconocido que, "como en todas la profesiones, aquí también hay quienes tienden siempre a la baja".

Ha respaldado también la eliminación de la anterior Agencia de Evaluación, "que se había convertido en una comisaría política" y ha adelantado que su departamento entablará conversaciones con las universidades "para mejorar el grado de docencia". "No todo el mundo vale para dar clases", ha asegurado Imbroda, quien considera que cuando un maestro sale de la universidad no reúne todos los requisitos que se exigen hoy día en el sistema de enseñanza, entre ellos, un alto dominio del Inglés para ser partícipe del programa bilingüe.

El consejero, conocido en el ámbito deportivo por ser durante bastantes años entrenador de baloncesto, ha anunciado también que se implantará una hora de actividad física en todos los centros educativos al inicio de la jornada lectiva.