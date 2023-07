José Luis Rodríguez Zapatero en Sevilla: "Si hay algún ejemplo de la crisis como idea inevitable es el cambio climático"

"Tenemos que afrontar un gran debate para que el cambio climático tenga una respuesta mínimamente a tiempo, para reorientar el sentido civilizatorio de la humanidad", con estas palabras ha comenzado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero su intervención en el marco de la tercera edición del congreso Climate Action Sevilla Summit. Un encuentro a nivel internacional, que se celebrará hoy miércoles 5 de julio y mañana jueves 6 de julio, en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes).

El ex mandatario ha recordado al escritor Gabriel García Márquez quien ya denunció en 1987 lo "fácil que era pulsar un botón nuclear". Una situación que, según Rodríguez Zapatero, es similar a lo que está sucediendo con el cambio climático. Por ello, ha considerado necesario "dar la voz de alarma" contra esta amenaza. "Tenemos que afrontar un gran tema para que el cambio climático pueda tener una respuesta mínimamente a tiempo" aunque todavía no se sepan las consecuencias globales, "pero para intentar reorientarlas".

Una lucha que, según el ex dirigente, no será posible sin "una comunidad internacional". "Algunos hablan del globalismo como si fuera alguna conspiración. Los negacionistas acuden a estas barbaridades. Pero la consecuencia afortunada de la globalización es que todas las crisis son globales", como lo ha demostrado de manera reciente la pandemia de la covid-19 o la crisis financiera, "que nos afectaron a todos".

"No hay fronteras ni barreras" para esta amenaza

"Pero si hay algún ejemplo paradigmático de la crisis como idea inevitable es el cambio climático. Ahí sí que no hay ni fronteras ni barreras", ha apostillado y ha señalado que "da igual lo que inviertan en defensa" las naciones más poderosas "o el PIB que tengan". Por estos motivos, ha indicado que "no habrá una respuesta política, social y de futuro si no es a través de la construcción de una comunidad política internacional que sustente sus principios políticos en la cooperación, en el multilateralismo y en el compromiso de los objetivos del desarrollo sostenible".

Una comunidad internacional que vaya más allá de las ideologías. Por ello, ha rechazado las tendencias a hacer "más nacionalismo" y ha abogado por la "grandeza de la globalización", y ha puesto como ejemplo la lucha contra el cambio climático por parte de muchos científicos del mundo.

Ha finalizado su disertación haciendo especial hincapié en que solo la Unión Europea "puede tener la fuerza, la autoridad moral y política" para realizar un programa de recuperación y combatir esta amenaza.