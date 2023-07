Sevilla, capital mundial del debate sobre el cambio climático

A las puertas de dar la bienvenida a una segunda ola de calor en lo que va de verano, Sevilla se ha convertido en la capital del debate sobre uno de los grandes desafíos que afronta la humanidad: el cambio climático. La capital hispalense acoge, hoy miércoles 5 de julio y mañana jueves 6 de julio, el congreso Climate Action Sevilla Summit 2023. La tercera edición de este foro con vocación internacional, que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) y está impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, lleva el nombre Preservando el planeta para el futuro: acción, adaptación y resiliencia.

El año 2022 terminó como el segundo más cálido de Europa desde que hay registros y las emisiones globales de CO2 alcanzaron un nuevo récord mundial con 40.600 millones de toneladas. Además, Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza cerraron el año como cuatro de las diez ciudades europeas más afectadas por el cambio climático.

Todas esta cuestiones y los desafíos que la humanidad debe afrontar en los próximos años son algunos de los temas que expertos, científicos, políticos y representantes de empresas privadas pondrán sobre la mesa en esta cita internacional. "El cambio climático es el gran tema de nuestro tiempo. Cuando abordamos este debate me mueve un sentimiento contradictorio: de esperanza y pesimismo", ha comenzado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante la ponencia inaugural. En este sentido, ha reivindicado la importancia de poner en valor "la ciencia, la investigación" y ser "coherentes con nuestra historia civilizatoria", porque "todos los progresos han partido de un laboratorio".

España puede generar 2,32 millones de empleos ligados a la sostenibilidad

El ex mandatario ha aprovechado su disertación para afear los discursos que niegan el cambio climático y su incidencia directa en la población, porque "se han convertido en un peligro para nuestra especie". A pesar de esta amenaza, no todo son malas noticias. Zapatero ha hecho especial hincapié en que "todos los rankings sitúan a España en las mejores posiciones para invertir en energías verdes". Además, la sostenibilidad creará 2,32 millones de empleos a nivel nacional vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esta misma línea, el ex presidente de España ha puesto el acento en el hecho de que el 20% de los nuevos empleos que se generan son de alta cualificación. "España está del lado de la ciencia y las empresas también del lado de la sostenibilidad", ha apuntado Rodríguez Zapatero, que ha reclamado al sector privado "más" apuesta por las cláusulas sociales.

"Las alarmas rojas se han encendido"

Zapatero ha finalizado su discurso avisando de que "todas las alarmas rojas se han encendido". Ante esta situación, ha señalada como esencial combatir todas las "voces que incumplen, censuran y desprecian el talento humano, que es lo mejor" del "proceso civilizatorio".

Esta sesión inaugural también ha estado presidida por la vicepresidente del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha apuntado que "es imprescindible integrar la variable climática en todas nuestras decisiones" para asegurar un "futuro para nuestros hijos y un presente para nuestros jóvenes".

No ha dudado en calificar como un "riesgo infinito" la negación de los problemas derivados del cambio climático y ha remarcado que la situación no es un "debate político para que nos tiremos los trastos a la cabeza". "¿Cómo es posible que alguien que aspira a gobernar no tenga el diagnóstico?", se ha preguntado. En este sentido, ha juzgado a los dirigentes que bromean sobre esta cuestión: "Esto no va de una maceta en un balcón, va de asentar las bases de progreso y bienestar".