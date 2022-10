La Junta ve imposible tener lista la línea 3 del Metro de Sevilla antes de 2030

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha asegurado este jueves que no puede reducir el plazo fijado para construir el tramo Norte (Pino Montano-Prado) de la línea 3 del Metro de Sevilla a cinco años (2023-2027), una demanda reclamada por la Asociación Sevilla Quiere Metro para que la ciudad no tenga que esperar a 2030.

Para la Junta, “motivos técnicos y de afección al tráfico aconsejan” que la obra del tramo Norte se hagan en el plazo previsto de ocho años (2023 a 2030). El método constructivo de este tramo, mediante muros-pantalla en lugar de con tuneladora, obliga a obras a cielo abierto, como se hizo con el metro de los años ochenta. Primero se construyen los muros-pantalla laterales, luego se coloca la losa superior entre ambas pantallas y entonces se puede permitir el paso del tráfico para seguir bajo tierra los trabajos.

“Técnicamente, es muy complicado hacer este tipo de obra en el corazón de la ciudad de otra manera, más aún en una tan consolidada urbanísticamente como Sevilla” y teniendo en cuenta que los trabajos son “a cielo abierto”, ha argumentado Eduardo D. Gutiérrez García, director general de Infraestructuras del Transporte de la Consejería en declaraciones a Europa Press.

“No es una decisión política sino técnica”, subrayó el director general al tiempo que insistió en que la “afección” a la movilidad es “muy relevante”.

Siete años de obra civil y el octavo para remates La consejería de Fomento de la Junta de Andalucía habla de siete años de obra y no de ocho porque los siete primeros durará la obra civil y el octavo año es para remates y pagos finales de certificaciones de obra. El convenio de financiación del tramo Norte de la línea 3 del Metro que deben firmar Junta y Estado se extiende de 2023 al 2030. Según ese acuerdo, en los primeros años las aportaciones económicas son más escasas y desde el quinto año alcanzan las cantidades más elevadas. Esto aporta el Estado: 2023 (20,19 millones), 2024 (47,02 millones), 2025 (71,61 millones), 2026 (97,79 millones), 2027 (102,03 millones), 2028 (146,38 millones), 2029 (123,92 millones), 2030 (74,09 millones).

La obra se podría hacer en menos años si se cortan al tráfico al mismo tiempo las calles y avenidas afectadas en los 8,9 kilómetros que mide el tramo. Los técnicos ven inviable cortar al tráfico de una tacada el cruce de la SE-20, la Ronda urbana norte, la avenida Doctor Fedriani (Hospital Macarena) y “toda la Ronda Histórica”.

El suministro de pantalladoras para construir los 8,9 kilómetros del tramo es el inconveniente técnico más destacado, según los expertos.

La única alternativa que dan para tratar de reducir plazos de obra es tratar de acelerar al máximo los trabajos que se vayan adjudicando. “Con todo, en la ejecución de la obra se intentará agilizar al máximo su construcción”, apostilló la Administración.

La Junta cree que lo importante ahora, más que tratar de reducir el plazo, es que “todas las administraciones remen hacia el inicio de la obra el próximo año, un hito para una ciudad que lleva más de doce años esperando. Si no se empieza la obra, nunca se acaba”.

Fomento de la Junta considera que hay que ser “realistas. Sabemos lo que tardó la línea 1 a pesar de la tuneladora y sabemos lo que está tardando la obra del Metro de Málaga”, explicó Enrique Gutiérrez. En su opinión, “poner en un papel que se ejecuta la obra en tres años es no ser realistas, engañar al ciudadano y no conocer los problemas que suponen este tipo de obras”. La propuesta de Sevilla quiere Metro no habla de tres años de obra sino de cinco.

La ministra Montero no veía problemas

El director general de Infraestructuras de la Junta argumentó también este jueves que no se puede rebajar el plazo de obra del tramo Norte de la línea 3 a cinco años porque “lo pactado con el Estado son siete años de obra y su posterior puesta en marcha” en 2030.

Sin embargo, este argumento no es válido porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ve problema alguno en modificar los plazos del convenio de financiación que deben firmar ambas administraciones.

“Por problema presupuestario no será. Las partidas presupuestarias son asumibles. Siempre que el proyecto técnico lo permita, el plazo de ejecución podrá reducirse”, declaró Montero en la reunión que mantuvo Sevilla quiere Metro con la ministra a primeros del mes pasado.

Montero añadió a la entidad que los plazos del convenio (2023-2030) se podían cambiar con un modificado de convenio, una opción viable, según comentó entonces la ministra.

El tramo Norte de la línea 3 del Metro se ha presupuestado finalmente en 1.366 millones, debido al encarecimiento de los materiales y a la inflación, frente a los 1.045 millones en que se cuantificó inicialmente. Así pues a cada una de las dos partes (Estado y Junta) le corresponde aportar 683 millones de euros, ya que el compromiso es poner el 50% cada una.