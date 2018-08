La Junta evita a última hora que el Arqueológico cierre el fin de semana

La Consejería de Cultura ha logrado, a última hora y tras la publicación de este periódico, que el Museo Arqueológico no cierre el próximo fin de semana, una situación a la que se veía abocado por la falta de personal que atienda la taquilla. Un acuerdo con el resto de trabajadores,para que se hagan cargo de dicho servicio, permitirá que este pabellón –situado en la Plaza de América– abra dentro de su horario habitual (de 9:00 a 15:00), el sábado y domingo.

Como adelantó ayer Diario de Sevilla, el servicio de taquilla está ocupado por tres trabajadores. Uno de estos puestos quedó vacante en junio tras quedar liberado, por responsabilidades sindicales, un empleado. Los otros dos se encuentran de vacaciones durante agosto. Durante las últimas semanas han sido los auxiliares de administración, los conserjes y los ordenanzas los que se han encargado de vender los tíckets de entrada. Este personal trabaja de lunes a viernes. Sólo los auxiliares de administración acuden al museo algunos fines de semana, circunstancia que no iba a producirse el próximo sábado y domingo. Por tal motivo, alertaron del posible cierre, ya que los únicos que permanecerán en el Arqueológico son los vigilantes, los cuales, por motivos de seguridad, no pueden atender la taquilla.

Según pudo saber este periódico, durante la mañana de ayer la dirección del Arqueológico junto con los responsables de la Consejería de Cultura llegaron a un acuerdo con los trabajadores ajenos a la taquilla para que se hicieran cargo de este servicio el próximo fin de semana, con el fin de asegurar la apertura del museo.

No es la primera vez que este centro, situado en el Parque de María Luisa, debe cerrar por falta de personal. Hace menos de un mes algunas de sus salas tuvieron que ser clausuradas al no contar con los vigilantes necesarios. Esta situación tuvo otro procedente en primavera, aunque por un motivo bien distinto. Entonces fueron las constantes lluvias y fuertes rachas de viento las que obligaron a cerrar el parque, motivo por el cual no se podía visitar el Arqueológico.

Los trabajadores han manifestado en más de una ocasión la falta de recursos humanos y la “despreocupación” de la Junta sobre la organización y el servicio que se presta en este museo, que alberga el tesoro del Carambolo.