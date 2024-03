Kampaoh: Un camping apto para no campistas

Piense en una tienda de campaña con comodidades como un buen colchón, toallas, una nevera para ir a la playa e incluso un baño privado dentro y un porche en medio de la naturaleza. Una tienda que esté montada cuando llegue al destino para no tener que usar las piquetas y el mazo cuando el sol aprieta. La idea puede parecer sencilla, pero tuvo que llegar Salvador Lora (Sevilla, 1984) para ponerla en marcha. Ocho años después de arrancar, Kampaoh está presente en más de 80 campings en España, en otros 15 internaciones, cerró el pasado ejercicio con 300.000 visitantes y prevé alcanzar una plantilla de 1.000 trabajadores este verano. A lo largo de estos dos meses que llevamos de año, la compañía ha quintuplicado las reservas –respecto a enero y febrero del pasado ejercicio– para esta temporada.

"El 90% de nuestros clientes no son campistas", explica a este periódico el consejero delegado de Kampaoh. Se trata de un perfil cómodo que quiere disfrutar de una experiencia ligada a la aventura pero –lejos de ir cargado con todos los enseres para cocinar en el hornillo eléctrico– hace la compra en el supermercado de los recintos y cena en los restaurantes de la zona.

Una suerte de sibarita que paga entre 25 y 50 euros por noche en este alojamiento. Aunque no duda en apostillar que "mucha gente piensa que va a un glamping y lo que encuentra es un camping" y, en este sentido, considera que pueden darse cuatros variables. El que tiene unas expectativas muy bajas hasta el punto de "no saber si tenemos toallas y cuando se la encuentra es un éxito". También está el que tiene una perspectiva más elevada "y cuando llega ve que no es el sitio soñado". El tercer tipo de cliente sería el que tiene unas expectativas muy altas y se lleva una primera impresión muy mala, "pero cuando lo vive y disfruta, se queda con una sensación de que ha sido feliz". Por último está "el 1% de las críticas en redes sociales" que, según el cofundador, pertenecen a personas que "les des lo que les des, no les va a gustar nada".

Las tiendas se diseñan y se fabrican en Sevilla. Desde que iniciaron su andadura en 2016 apuestan por la innovación. Un rasgo intrínseco en el ADN de la compañía que demuestran con mejoras constantes: desde el mobiliario y la atención al cliente hasta la experiencia en la página web. "Este año nos hemos enfocado en los alojamientos tipo tiny houses. Los hemos mejorado e incrementado el número", indica Lora en referencia a un modelo de pequeñas casas de madera de hasta 16 metros cuadrados que –en sus dos plantas– cuentan con cocina, baño propio y dos camas de matrimonio. Pero esta no es la única novedad para 2024, a partir de septiembre tendrán una nueva web "añadiendo tecnología de inteligencia artificial en reservas".

La joya de la corona está en Cádiz

El cofundador de Kampaoh no duda en apuntar su brújula hacia Cádiz como uno de los destinos imprescindibles. Concretamente ese Triángulo de las Bermudas conformado por Tarifa, Los Caños de Meca y El Palmar: "Es donde nacimos y la zona que está más asentada"”. Enclaves que están muy solicitados, pero en los que se puede encontrar un hueco hasta última hora. "Sí que es verdad que es muy difícil que haya sitio para los fines de semana a partir de abril", reconoce Lora.

Pero no sólo hay propuestas de sol y playa, también hay otros en zonas de interior que también atesoran un buen número de aficionados. "En 2017 y 2018 mucha gente nos llamaba para preguntarnos dónde teníamos tiendas, porque querían vivir la experiencia de Kampaoh y en agosto hemos llenado Córdoba aún siendo temporada baja para este camping", recalca el consejero delegado.

Península Ibérica: territorio inexplorado

El objetivo de Kampaoh es seguir explorando el potencial –"casi infinito"– de alojamientos en la naturaleza en España, que sólo cuenta con 900 campings frente a los 8.500 de Francia. Pero miran más allá de las fronteras patrias: Portugal, Italia, Croacia, Grecia, Suiza, Alemania o los Alpes franceses.

Lora también cree que "toda la parte del Caribe tiene un desarrollo muy ágil para nosotros, porque aquí en Europa dependemos de los campings que ya tienen licencia".

"No hace falta salir de Sevilla para emprender"

"Ser emprendedor no es que sea difícil, es que la gente ni se imagina lo que significa", considera el consejero delegado y liga esta reflexión a una baja cultura y conciencia emprendedora en España. Además, indica que esta idea "es todavía más compleja" en la capital hispalense. "Para emprender se necesita entender qué es el diseño de producto o de servicio y nunca ha habido cultura de ello" en la ciudad. En este sentido, cree que "una idea tiene un valor muy bajo en comparación con el trabajo que cuesta su ejecución y los profesionales que están capacitados para pintar bien esa idea no están en Sevilla".

A pesar de ello, nunca ha dudado en mantener su sede principal en Sevilla –donde trabajan 80 profesionales de forma permanente– por un arraigo natural a su tierra. Además, el teletrabajo ha permitido que "no haga falta salir de aquí para emprender".