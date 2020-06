En el colegio siempre había más de un profesor que nos obligaba a leer e incluso algunos que transmitían las ventajas de la lectura. La entrada del siglo XXI con su era digital está dejando de herencia una juventud que casi no sabe lo que es leerse un libro entero. Ni que decir ya un periódico, por desgracia.

Los móviles han desplazado al libro por completo en las nuevas generaciones. El Quijote hay quien ya lo lee a base de tuits, resúmenes en storys de Instagram o citas en TikTok.

Un problema difícil de solventar, pero no imposible. “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”, decía el propio Miguel de Cervantes.

Las redes sociales se han convertido sorprendentemente en pobres bibliotecas virtuales con el añadido de que no todo lo que ofrece “ni es bueno” y lo peor, “es verdadero”. Y en este aspecto es donde las propias plataformas sociales tienen aún mucho por mejorar, y lo saben.

La propagación de noticias falsas o bulos en la red están haciendo mella donde más duele: prestigio y resultados económicos. Porque si pierdes reputación, pierdes todo.

Es por ello que la mayor parte se han puesto manos a la obra para intentar frenar una “pandemia” que ya venía de lejos y que ahora se acrecienta con la llegada del Coronavirus. Un virus que multiplica otro, pero esta vez virtual: la desinformación.

Esta semana una de las redes sociales que más han crecido durante el periodo del confinamiento en los hogares, Twitter, nos ha dicho que nos obligará a leer una noticia antes de poder darle a compartir.

El titular, cuanto menos, es sorprendente y nos invita precisamente a compartirlo sin necesidad de leer nada más. Pero es justo lo contrario lo que pretende la red del microblogging. Twitter quiere que leamos los artículos antes de retuitearlos (compartirlos).

El pasado miércoles 10 de junio Twitter publicaba el siguiente tuit: “Compartir un artículo puede provocar una conversación, por lo que es posible que desee leerlo antes de tuitearlo. Para ayudar a promover una discusión informada, estamos probando un nuevo mensaje en Android: cuando retuiteas un artículo que no has abierto en Twitter, podemos preguntarte si deseas abrirlo primero”.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.