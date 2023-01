La Ley de Capitalidad toma impulso. El primer encuentro de la mesa institucional con presencia de las tres administraciones creada para abordar las singularidades de la capital andaluza sirvió para acordar una hoja de ruta y concluir que es necesario solicitar un dictamen a expertos de la Universidad de Sevilla para ver la viabilidad jurídica de la ley de pretendida por el equipo de Antonio Muñoz. Así lo acordaron el alcalde socialista, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que asistieron ayer a este primer encuentro en el que cada administración mostró su voluntad de diálogo.

Con esta iniciativa, Sevilla se suma a Madrid y Barcelona en contar con esta mesa interadministrativa cuyo objetivo es crear un “espacio de diálogo y acuerdos” entre las administraciones que evitar la confrontación en los proyectos prioritarios para la ciudad y su área metropolitana. El Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado acordaron también aprobar antes de que termine marzo un protocolo de funcionamiento, cuyo borrador será elaborado por el ministerio

El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge que Sevilla es la capital, pero la posibilidad de que la mesa otorgue el visto bueno a una Ley de Capitalidad podría suponer que la ciudad cuente con más competencias y recursos económicos que los que actualmente tiene, aunque el alcalde aún “no ha evaluado” ese posible impacto.

Antonio Muñoz: "Es otra forma de hacer política en España lejos del ruido político, se está ensayando aquí”

El gobierno municipal entiende que, por su tamaño, por las obligaciones derivadas de su condición de sede de las instituciones y por su posición como eje geográfico de la región, Sevilla necesita y merece un marco jurídico especial que le garantice una mayor capacidad para impulsar proyectos de envergadura y atraer talento. Agregan que el hecho de que la ciudad carezca de un régimen jurídico diferenciado coloca a Sevilla en clara desventaja frente a otras ciudades cuyas comunidades autónomas han impulsado una normativa singular que les ha dotado de mayores niveles de autonomía, incrementos en la financiación que reciben, más elevados niveles de autogobierno, un sistema de organización más ágil o mecanismos reforzados de participación ciudadana, entre otras medidas. Los empresarios mantienen, por ejemplo, que desde la Expo del 92 la capital ha sido discriminada de manera descarada en los presupuestos, no sólo de la Junta, también los del Gobierno central.

La voluntad de consenso de las tres administraciones supuso que la mesa institucional incluya en su agenda de trabajo dar prioridad y ofrecer soluciones a la situación de los barrios más vulnerables socialmente y pobres de España con el objetivo de elaborar un Plan Integral. El tercer acuerdo, y aprovechando la firma inminente del convenio de la línea 3 del Metro, pasa por tomar decisiones sobre la movilidad, por fijar prioridades y acuerdos de financiación para “pasar página de un déficit histórico” de Sevilla, destacó Muñoz. En la reunión no se ha tratado en esta ocasión la posibilidad de dar luz verde a la tasa turística, medida que defiende Sevilla y rechaza el Ayuntamiento de Málaga.

Isabel Rodríguez: "Es necesario que ayuntamientos de grandes ciudades tomen decisiones”

“La primera conclusión es que existe un acuerdo con respecto a la singularidad de Sevilla y que se manifiesta en el hecho de ser a capital de Andalucía como refleja el Estatuto de Autonomía, segundo, ser la tercera área metropolitana de España después de Madrid y Barcelona, tercero ser la capital administrativa de Andalucía, y cuarto, tener unos barrios con necesidades de transformación social que requieren del consenso de las tres administraciones para cambiar su realidad”, según resumió Muñoz antes de sacar pecho porque “esta otra forma de hacer política en España lejos del ruido político se está ensayando aquí, en Sevilla”.

El consejero de la Presidencia valoró como “constructivo” este primer encuentro, ya que “el diálogo operativo es la mejor manera de ofrecer resultados. Este es el modo de hacer política que nos reclaman los ciudadanos y la Junta se va a sumar al respecto”. Sanz destacó la cooperación, la coordinación y la colaboración, así como la lealtad institucional como aspectos necesarios en este tipo de reuniones.

Antonio Sanz: "Reconocer la singularidad no quiere decir que no se atiendan las necesidades de otros municipios”

Preguntado sobre si el reconocimiento de estas singularidades puede despertar recelos en otras provincias, pidió “prudencia” y esperar al citado estudio, “que determinará no solo qué consecuencias tendría esa ley sino su fórmula jurídica”. Sanz expuso que “reconocer esa singularidad no quiere decir que no se atiendan necesidades de otros municipios. No es un tema excluyente”.

De su lado, la ministra apostó por la descentralización y reivindicó el papel de las ciudades en la toma de decisiones para que los ayuntamientos “no solo se limiten a ejecutar” las que proceden de otros gobiernos. “Es necesario, en una España multinivel, que ayuntamientos de grandes ciudades, como Sevilla, con influencia en su área metropolitana, participen en esa toma de decisiones”. Rodríguez comentó que “Sevilla es una fotografía nítida de modernidad y transformación. Lo fue hace 30 años con la Expo del 92 y el AVE, y ahora con el sector aeroespacial y el Metro, como transporte sostenible”.