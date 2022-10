"Los que rechazan la Ley Trans niegan nuestra existencia y nuestros derechos"

El Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como Ley Trans, ha superado enmiendas a la totalidad y sigue su curso por la vía de urgencia. Este Proyecto de Ley incluye medidas en el ámbito laboral, de la salud, educativo o administrativo con "el objetivo de desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI) para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad".

Entre otras muchas medidas, esta Ley permitirá por tramos de edad el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil sin necesidad de testigos, pruebas ni informes médicos en un plazo de tres meses, lo que se conoce como autodeterminación del género y, en este sentido la OMS ya dejó de considerar la transexualidad como un trastorno en 2018. Esta posibilidad de cambiar de identidad es uno de los aspectos que más polémica ha desatado. Sectores del feminismo capitaneados por la ex vicepresidenta Carmen Calvo han mostrado un fuerte rechazo a esta medida.

Por su parte, Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans de ámbito estatal y presidenta de la Asociación Trans de Andalucía, defiende la iniciativa legislativa y tumba algunos mensajes que circulan por redes y que califica como "bulos".

-¿A qué razones achaca la críticas a la Ley Trans?

-En el fondo son gente que niega la existencia de las identidades trans. Niegan nuestros derechos y sebasan en argumentos que nos criminalizan. Lo único que persiguen es difundir bulos y demonizar a laspersonas trans.

-¿Puede exponer ejemplos de bulos?

-Por ejemplo, hay un bulo que dice que la nueva ley permitiría que un menor se pueda operar y no es así.El espíritu de la Ley Trans coincide con la Carta de los Derechos del Niño que blinda el interés superiordel menor y su libre desarrollo de la personalidad. Un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh, y publicado en la revista de la Academia Americana de Pediatría, confirmó que los adolescentes trans tienen un alto riesgo de intento de suicidio. Según la investigación, los adolescentes trans tienen hasta el doble de probabilidades de intentar suicidarse en comparación con los adolescentes no trans. Quizás lo más preocupantes fueron estas cifras: El 84,8% de los adolescentes trans reportaron tener pensamientos suicidas, mientras que el 72,5% reportó haber intentado un intento de suicidio. El estrés, la falta de apoyo familiar, el bullying escolar, y la alta tasa de violencia en las redes sociales, unido a las grandes dificultades para poder rectificar sus nombres, pronombres, son las causas que provocan esta grave situación a la que la sociedad, las familias y el Estado, no puede dar la espalda. En realidad los que rechazan la Ley Trans, que viene a ser garantía para la igualdad y el acceso a los derechos, no están opinando del proyecto de ley. Están lanzando bulos, mentiras y mensajes de odio con alevosía. Otro de los bulos, afirma que los niños se podrán poner tratamientos hormonales por voluntad propia y es falso. Los que lanzan estos bulos ni siquiera se han leído la ley.

-Otro de los mensajes que circulan se refieren a la posibilidad de que un agresor de violenciamachista opte por cambiar su identidad sexual para burlar La Ley de Violencia de Género. ¿Quéopina?

-No es así la propia Ley Trans lo impide. Revisa el artículo 40. (En su apartado 4: "La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, en particular a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género")

-Hay sectores del feminismo que critican la ley. ¿A qué cree que se debe?

-El feminismo no es excluyente de las personas trans, ni comparte planteamientos teóricos con laultraderecha o con el nacionalcatolicismo. Las mujeres feministas que tienen memoria saben que hacecuatro décadas atrás las mujeres no podían heredar, no podían viajar solas si un permiso marital, nopodían votar. Estas mujeres vivieron una realidad similar a la que sufrimos ahora las personas trans, poreso existe empatía y simpatía. Detrás de estas posturas antiderechos trans están algunas mujeres delPSOE, que perversamente en nombre del feminismo y desde su estatus de poder están haciendo circularestos discursos fundamentados en prejuicios y bulos. Existiendo una relación directa que tiene que vercon la entrada en el Gobierno de Podemos y que el Ministerio de Igualdad, recaiga en Irene Montero.Temen haber perdido el liderazgo del feminismo institucional y han emprendido esta cruzada contra laspersonas trans, que al final somos la excusa, un sujeto fácil de golpear y muy machacado, estigmatizado yque hemos recibido un trato desigual. La pérdida de incidencia en el movimiento feminista se les escapa de las manos y su control. Esa es la realidad. Y en esta cruzada no tienen complejos de hacer "alianzas"con la ultraderecha. Se han convertido en la guía espiritual del reaccionarismo.

-Más allá de la polémica, la ley aborda muchos aspectos como el mundo del trabajo.

-Según datos de la UGT el 85% de las personas trans están en paro, y la Organización Internacional delTrabajo (OIT), declara que somos uno de los colectivos con una de las tasas más alta de exclusión laboral.Las personas trans, al igual que se ha hecho con otros colectivos vulnerables, necesitan de políticaspúblicas que favorezcan la inserción laboral.

-¿Y en el ámbito educativo?

-Un 58% de los alumnos trans entre 16 y 24 años sufren discriminación en la escuela, según una encuestade la FELGTB. El informe señala que la transfobia se tradujo en un 40% en forma de insultos, 25% enacoso, 22% en amenazas, 18% en ciberviolencia, 12% en agresiones físicas y 9% en violencia sexual.Desde 2019 la violencia en redes sociales contra nuestro colectivo ha crecido un 250%. El discurso delodio es la antesala de las agresiones en las aulas, calles, espacios de ocio, trabajo e ideas suicidas.

-Uno de los puntos más criticados se refiere al articulado que prevé el cambio de identidad en elRegistro Civil. ¿Puede hablar de ese artículo?

-Se podrá cambiar la identidad a partir de los 16 años. Los menores entre 14 y 16 años requerirán deltutor/a legal para hacer ese trámite. Es nuestra identidad, algo sumamente material y que tiene que ver conel alquiler de una vivienda, un contrato de trabajo, abrir una cuenta corriente o viajar, en todas estassituaciones nos tenemos que enfrentar a exponer públicamente nuestra dignidad, honor e intimidad. Elderecho a poder modificar el nombre y género es un derecho humano y este a de poder ejercerse desde lalibre autodeterminación del género, como una herramienta que nos garantiza ser sujetos de derecho. En2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS), excluyó la transexualidad de los manuales yclasificaciones de "enfermedades mentales", las identidades trans dejaron de ser una patología, paraentenderlas como parte de la diversidad humana.

La Resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 22 de abril de 2015, recomienda a los estados miembros que la modificación del nombre y género en los documentos identificativos, han de realizarse mediante un procedimiento administrativo, rápido, sencillo, sin límites de edad, sin exigir informes judiciales o psicológicos, ni tratamientos médicos o quirúrgicos. Del mismo modo la Estrategia para la Igualdad de las personas LGTBI, 2020/2025, se reitera en la misma recomendación, así al referirse a la autodeterminación del género, afirma que es esencial para mejorar el reconocimiento de las personas trans, desde el respeto a los Derechos Humanos.