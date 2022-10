"No he parado de secarme las lágrimas en todo el desfile"

La primera mujer que ingresó en la Policía Local de Sevilla, Lola Tejero Ridao, desfiló este domingo por la Quinta Avenida de Nueva York, en compañía de otros policías y guardias civiles españoles. Lo hizo en el marco de los actos de celebración del Día de la Hispanidad, más conocido en EEUU con el nombre de Columbus Day. Tejero era una de las seis personas, integrantes de las Fuerzas de Seguridad, que sostenían una enorme bandera de España.

La representación española en la Quinta Avenida iba encabezada por una persona de la Casa de España en Nueva York, que llevaba la enseña nacional. Junto a ella iba una policía local de Málaga, que portaba la bandera de EEUU. Le seguía la gran bandera española que portaba Tejero con otros seis policías y guardias civiles, varias banderas más con estandartes y una gran representación de uniformados.

También formaba parte de la comitiva Mari Luz Rojo, primera mujer que ingresó en la Policía Local de Jerez de la Frontera. Después de ellos, iban civiles con bandas de la IPA (siglas de Asociación Internacional de la Policía), que organiza este tradicional desfile, en el que participan agentes de seguridad de todos los países hispanos.

Cierra la comitiva un pasacalles con trajes típicos de las distintas regiones españolas y de los países iberoamericanos, todo ello con bandas de música, que hacen de este evento un cortejo muy animado y colorido.

"Ha ido estupendamente, el tiempo ha acompañado muchísimo. Por la mañana hizo un poco de fresco pero luego un sol radiante. Ha sido muy motivo escuchar a la gente en la Quinta Avenida diciendo 'Viva España' o 'Viva la Guardia Civil'. Me siento orgullosísima y no he parado de secarme las lágrimas durante todo el desfile", explicó Tejero a este periódico.

Los gritos de vivas a la Guardia Civil tienen una especial significancia para ella, pues su padre fue agente de la Benemérita. "Era como si me nombraran a mí. Es un cuerpo al que le tengo mucho cariño. Había bastante gente en la Quinta Avenida, que estaba vallada entera".