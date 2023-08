MInerva Salas responde al PSOE que la programación del Lope de Vega se presentará cuando sea "el mejor momento para su difusión"

Sigue el cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento y la oposición. En esta ocasión la protagonista es la programación del teatro Lope de Vega. Si a primera hora de la mañana era la concejal socialista Sonia Gaya quien mostraba su preocupación porque aún no se conocía la programación del teatro Lope de Vega, unas horas después la delegada municipal de Cultura y Deporte, Minerva Salas aseguró que la programación "está hecha y se presentará cuando el gobierno, las productoras y los actores consideren que es el mejor momento para su difusión”.

La delegada ha añadido que el nuevo gobierno ha llegado "para mejorar la gestión de la ciudad en todos los sentidos, también en la manera de informar con rigor a los ciudadanos". Salas ha asegurado "no entender la preocupación" que muestra la oposición "después de todo lo que han dejado por hacer, es increíble que pretendan marcarnos la agenda cultural. Parece que Muñoz todavía no se ha enterado de que ya no es el alcalde". La delegada ha pedido a Muñoz que no utilice la cultura "para sus intereses partidistas y deje al gobierno cambiar lo que no funcionaba".

La delegada ha afirmado que "como ya ha dicho el alcalde en varias ocasiones, hay muchos sevillanos que han votado pensando que Sevilla merecía una programación cultural de mucha más calidad y estamos trabajando en ello".

Ha afirmado que la programación del Teatro Lope de Vega "está hecha y la oposición lo sabe, es poco serio que lo oculten, se presentará cuando el gobierno, las productoras y los actores consideren que es el mejor momento para su difusión".

Minerva Salas ha añadido que el nuevo gobierno ha llegado "para mejorar la gestión de la ciudad en todos los sentidos, también en la manera de informar con rigor a los ciudadanos, no actuamos a golpe de impulso, por último decir que para nosotros el respeto es importante también en la manera en que nos dirigimos a la oposición, que no debería acusar al alcalde de decir falsedades sin poder demostrarlo".