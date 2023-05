Minerva Salas: "Nadie tiene un privilegio por encima de nadie en Patrimonio"

–El partido le ha encargado ser la número dos por Sevilla...

–Lo afronto con mucha ilusión y ganas. No me lo esperaba, es un reto maravilloso.

–Destaque el principal problema de la ciudad.

–El problema es que hay muchos problemas. Fundamentalmente, la limpieza. Se ve a simple vista en cualquier barrio. Veo a la ciudad dormida, me falta ver ambición política. Tenemos que creernos de verdad lo que somos, una ciudad con unas posibilidades infinitas. Hay que abrirla a otro tipo de sectores. La falta de ambición me duele mucho.

–Del Aljarafe, ¿qué le traería a la capital?

–Tomares. No tengo ninguna duda, convertiría a Sevilla en muchos Tomares pequeñitos. Es el municipio referente para extrapolar.

–Muchos turistas, pero poco dinero para las arcas municipales, ¿a favor de la tasa?

–Sevilla tiene problemas más importantes y con una solución a corto plazo para poder poner a la ciudad en el sitio que se merece como para preocuparnos por la tasa turística. Estaríamos de acuerdo siempre y cuando la exija el sector y el importe repercutiese en ellos. La prioridad ahora mismo es trabajar en un turismo de calidad que aporte beneficio a la ciudad y no lo contrario.

–¿Y de poner coto a los alojamientos turísticos?

–Todo hay que controlarlo. Lo que tenemos que hacer es trabajar por un turismo de calidad en la ciudad. No todo el mundo a Sevilla. Hay que ofrecer un turismo de lujo, en eso hay que trabajar. La ciudad hay que abrirla a otras muchas zonas, no sólo el casco histórico. Hay que aprender a convivir y dar opciones para todo el tipo de turismo que viene a la ciudad.

–¿A qué se debe el atasco en la comisión de Patrimonio?

–Tiene un retraso debido a que el volumen de expedientes es brutal, por lo que funciona más lento de lo habitual. Trabajamos para agilizarlo. Ese retraso le afecta a todo el mundo de la misma forma. Nadie tiene un privilegio por encima de nadie. Los técnicos son los que evalúan las urgencias de los temas. No hay más. Toda la campaña política que quieren vender de la comisión de Patrimonio es humo.

–¿Qué hacemos con el Museo de Bellas Artes?

–El proyecto de José Luis Sanz es ambicioso y llevarlo a la zona de la universidad me parece magnífico por muchas cosas. Hay que abrir la ciudad a otras zonas.

–¿Cuáles son las principales quejas de los vecinos de Nervión?

–La suciedad y la incomodidad generada por la obra de ampliación del tranvía. Muchos vecinos se han pegado tres meses sin poder sacar su coche del aparcamiento. El daño al comercio ha sido grande. También hemos tenido agresiones a niños en el parque de la Buhaira.

–Y cómo vecina del barrio, la piqueta se ha llevado muchas casas del regionalismo...

–No me gusta nada. No han trabajado sobre la defensa de ese patrimonio. El regionalismo forma parte del barrio, me da mucha pena pasar por esas calles y ver como se ha perdido por esos cubos modernos. Respetar el patrimonio es fundamental.

–En instalaciones deportivas, ¿qué le falta a Sevilla?

–Al Instituto Municipal de Deportes (IMD) le falta modernización y reestructuración. Le falta que tengamos hambre. Algunas instalaciones no tienen baños para niñas, otras con letrinas y agujeros. Los céspedes se reciclan de unos campos a otros. En Sevilla aún tenemos campos de albero. Es lamentable. No hay una apuesta real por el deporte. Las carencias son increíbles. No podemos tener niñas entrenando que no tengan baños o duchas. No me cabe en la cabeza.

–¿Le cabe una vuelta de tuerca al Estadio de la Cartuja?

–Dentro está todo perfecto. Hace cuatro años que Juanma Moreno apostó por los grandes eventos deportivos en esta ciudad. Al estadio lo que le falta son accesos y poner en valor la zona. No llega un autobús. El exterior es un desastre. La Junta ha invertido en Turismo, Cultura y Deportes 15 millones en los últimos diez meses. El mejor alcalde de Sevilla es Juanma Moreno, es una realidad.