José Luis Sanz: “Sevilla es una ratonera por la falta de planificación de las obras”

De camino a los Jardines Torre de los Perdigones, José Luis Sanz (Sevilla, 1968) reflexiona que a la ciudad le hace falta un cambio, “ponerla a funcionar y continuar con la transformación que se empezó con la Exposición de 1992”. El candidato del Partido Popular se muestra confiado en salir como alcalde de las urnas el 28 de mayo. Nos montamos en la línea 13 de Tussam al entender el senador que es la mejor forma de dar a conocer cómo funciona un transporte público “que es muy mejorable. Hay zonas de Sevilla que son auténticas islas para el transporte en la ciudad”.

En campaña electoral desde hace más de año y medio, explica que sus ratos libres a la semana se reducen a llevar a sus hijos al colegio antes de entrar a trabajar y tomar una cerveza con su mujer en algún momento del fin de semana. Lleva casi un año sin poder coger un libro y seis meses sin salir con su bicicleta de montaña. “En la política hay que tener mucha vocación porque todas las horas echadas es siempre a costa de la familia, pero esta gran aventura es la más importante de mi vida”.

–¿Cómo ve Sevilla?

–Tiene dos problemas fundamentales. El primero es que no funciona. ¿Eso qué significa? Los servicios públicos funcionan mal o regular. Es una ciudad sucia, Lipasam no funciona. El transporte público funciona regular, y el tráfico es un caos en determinadas horas del día porque la ciudad se ha convertido en una ratonera por la falta de planificación con las grandes obras. Las zonas verdes están mal mantenidas. El patrimonio arbóreo no está bien cuidado. Tampoco funciona la ciudad porque cada día es un poco más insegura debido a la falta de policías locales y nacionales, y a la falta de inversiones para incrementar las zonas de videovigilancia.

El segundo problema es que la ciudad ha perdido muchísimo espacio con respecto a capitales españolas como Valencia, Bilbao, Zaragoza o Málaga.

–¿Cuáles son los problemas principales que sufre la ciudad?

–El principal problema de la ciudad es la falta de limpieza. Se recuerdan pocas épocas en la que Sevilla esté tan sucia. A Antonio Muñoz se le recordará por dejar una ciudad muy sucia, los mamotretos de la Palmera y cargarse los túneles de la SE-40. La limpieza es el síntoma más evidente del abandono y la dejadez de la ciudad. La palabra que mejor define todo lo que pasa en la ciudad es la palabra dejadez.

Otro problema es la falta de aparcamiento en cualquier barrio. Hay una doble fila que no se mueve hasta la mañana siguiente. Un tercer problema es la inseguridad creciente. Recuerdo cuando empecé que el principal problema que me comentaba todo el mundo era la limpieza, ahora se suma aparcamiento e inseguridad.

–¿Y los ejes de su candidatura para mejorarla?

–Lo que quiero conseguir es que la ciudad funcione y recupere el espacio perdido en los últimos años. ¿Cómo quiero a Sevilla dentro de 20 años? Que siga siendo una potencia turística, pero resolviendo muchos problemas que el turismo está empezando a ocasionar. Quiero que recupere la capitalidad cultural y se consolide como la capital empresarial y tecnológica de Andalucía, y que también se consolide como una de las capitales aeronáutica del Sur de Europa.

–¿Y cómo se consigue?

–Con tres herramientas fundamentales. La primera, con un modelo de gestión que consiste en trabajar mucho y rodearte de los mejores. Un alcalde debe tener tres características fundamentales. La primera, debe ser un comercial de su producto. La segunda, debe ser un aglutinador del esfuerzo de la administración andaluza, del empuje de la sociedad y el empresariado sevillano, y del potencial universitario. Además, un alcalde debe imprimir un impulso político para evitar que se paralice, que es lo que le pasa a Sevilla.

La segunda herramienta para conseguirlo es una nueva gestión urbanística sostenible que mejore la calidad de vida de los sevillanos. Hay que eliminar las trabas administrativas y redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que el actual está agotado y la ciudad necesita uno nuevo para planificar los problemas sin resolver.

La tercera herramienta es potenciar algunas culturas perdidas, como la eficacia en los servicios públicos. “Sevilla debe resolver ese problema que tiene al convivir con seis de los diez barrios más pobres de España. Quiero ser el alcalde que reduzca la brecha con esos barrios. Y después, la cultura emprendedora. Todo el que quiera invertir un euro en la ciudad hay que tratarlo como un héroe”.