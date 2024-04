La Fiscalía no perdona ni un año de cárcel a Escañuela en el último día del juicio

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla dejó ayer visto para sentencia el juicio que ha estado celebrando para analizar distintos hechos ocurridos durante el mandato de José Luis Escañuela como presidente de la Federación Española de Tenis (RFET) y también de la Fundación del Tenis Español. La Fiscalía mantuvo intacta su petición provisional de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación especial y por tanto la convirtió en definitiva al entender que todos los puntos de su acusación habían quedado “acreditados”, entre ellos la “voluntad” de los tres encausados “de ejecutar cuantas acciones fuesen necesarias para lucrarse a costa del erario de la Fundación”. La defensa del principal procesado, lógicamente, ofreció la versión contraria, insistió en su absolución y lamentó que el origen de esta causa fue “una guerra absurda” entre su cliente y el entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, por la designación de Gala León como capitana del equipo de Copa Federación.

El Ministerio Público tampoco modificó sus conclusiones respecto a los otros dos acusados, ambos patronos de la Fundación, José Luis Terroba y Olvido Aguilera: cuatro años de prisión. Ni siquiera cambió su criterio contra los tres enjuiciados como partícipes a título lucrativo: la ex de Escañuela (por un viaje al Abierto de Australia), el propietario del gimnasio Sato y el ex director general del Club Antares (por una supuesta estancia en París para ver la final del torneo de Roland Garros). Y eso que el segundo de ellos, apoyado en varias fotografías y dos testigos, ha demostrado durante el juicio que esos días no estuvo en la capital francesa sino en El Rocío.

La representante de la Fiscalía volvió a ser muy dura contra Escañuela y los presuntos usos irregulares que le atribuye, como los inherentes a su salida como Rey Gaspar en la Cabalgata de Sevilla en 2013 tras firmar un acuerdo con el Ateneo. “Los caramelos no parece que cumplieran los fines de la Fundación”, denunció tras señalar que la documentación de la RFET apunta a que esos dulces los pagó la Fundación. “La realidad es que el dinero se destinó a los gastos del señor Escañuela para la Cabalgata”, reiteró la fiscal, que también lamentó la “opacidad” y la “absoluta falta de control del gasto”.

Las defensas, como hicieron en el trámite de cuestiones previas, volvieron a denunciar que la acusación “no ha probado absolutamente nada” y pidieron la expulsión de la RFET de la causa porque “no era la perjudicada”. La abogada de Escañuela fue la primera en reivindicarlo tras recordar que una presidenta de la Fundación, que declaró como testigo, dijo que ese organismo “no había sufrido ningún perjuicio”. De hecho, ni siquiera se personó en la investigación.

“A la Fundación no le costó nada participar en la Cabalgata, excepto los caramelos”, aseguró la abogada Inmaculada Torres, muy crítica también con el hecho de que “no hay ninguna pericial” que justifique la denuncia y con la acusación por 125.000 euros que devolvió la Pablo de Olavide y que tuvieron un “destino desconocido”, según la fiscal. “Ese destino desconocido desde luego no ha sido el patrimonio de los acusados. En el de Escañuela no ha entrado un solo euro que no esté justificado”, proclamó. “La hipótesis de que ese dinero se lo han llevado estos señores me parece muy difícil de soportar”, corroboró el letrado de Terroba, Adolfo Cuéllar, que además rebajó esa cantidad a 103.000 euros.