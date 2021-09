La Macarena se desvincula de los presuntos abusos cometidos por un hermano

La Hermandad de la Macarena se desvinculó de la investigación por unos presuntos abusos sexuales cometidos por un hermano de la corporación sobre un menor que también forma parte de la misma. En un comunicado, la Macarena denuncia las “graves e inexactas insinuaciones” vertidas por el medio de comunicación que publicó este asunto, OK Diario.

“Resulta conocida por todas las instituciones y por la sociedad sevillana en general, la probidad y excelencia del comportamiento de la Hermandad de la Macarena, referente de ejemplaridad en el mundo cofrade, eclesial y social de esta ciudad”, dice la entidad. “Desde que se tuvo conocimiento de la investigación por parte del Grupo de Menores de la Policía Nacional y del Juzgado de Instrucción, la hermandad –asesorada por el equipo jurídico de Nertis ETL Global– ha colaborado en todo lo que se le ha requerido desde el más absoluto respeto a las partes implicadas y a los derechos que les asisten”, añade la Macarena.

“De ahí que se hayan seguido rigurosamente las directrices y recomendaciones de dicho grupo de investigación en todo momento, habiendo puesto a su disposición todos los recursos de la corporación”, insiste la hermandad. En relación con los hechos al parecer denunciados, la Macarena “se sitúa completamente al margen de los mismos al tratarse de una situación presuntamente antijurídica ajena a la misma, perteneciente a actos privados realizados presuntamente por el hermano investigado en su esfera exclusivamente personal, por lo que la hermandad, cuando tuvo conocimiento de la investigación, y no siendo parte en ningún momento del procedimiento, estudió la posibilidad de personarse como acusación particular en las actuaciones, descartándolo al no afectarle directamente”.

La institución repudia, “de ser ciertos, los hechos denunciados e insiste en que es por completo ajena a estas circunstancias, y reitera su total colaboración y compromiso con la Justicia para su esclarecimiento en cuanto sea precisada”, expone la corporación de la Madrugada, que añade que debe “quedar a salvo el buen nombre e integridad de esta hermandad, compuesta por más de 16.000 hermanos de cuyas actuaciones personales no puede ser responsabilizada”.

La hermandad de la Macarena lamenta “profundamente” que esta información sea “vinculada al nombre de la corporación” y, a la vista de determinadas afirmaciones y opiniones vertidas en dicha información, “se reserva todas las acciones judiciales posibles en defensa de su honorabilidad”.