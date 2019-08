Magrudis comercializaba otra marca blanca de carne mechada

Magrudis ha comercializado, al menos en la provincia de Sevilla, carne mechada bajo una marca blanca, según ha explicado este viernes Jesús Peinado, uno de los responsables de la Consejería de Salud en materia de protección. Ha sido cuando se estaban retirando los productos de La Mechá -la marca contaminada por listeriosis- cuando uno de los carniceros ha informado a la Junta de que había otra mechada que también comercializaba Magrudis, pero con otro nombre.

De momento, la Junta no ha informado de qué marca es ésta, porque no tiene la seguridad de que estuviese contaminada. No obstante, toda se ha ido retirando, ya que se ha solicitado la lista de la distribución.