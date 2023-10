La Marea Blanca no se rinde en Sevilla

A la mujer del herrereño José Manuel Solís la sanidad pública le salvó la vida hace apenas unos meses. De paseo por la feria de su pueblo, la señora empezó a convulsionar. Hubo que llamar a una ambulancia que tardó "cerca de dos horas en llegar", lamenta, "por la situación tan penosa y con tan poco personal sanitario que tenemos en la zona", apostilla, "pero si no llega a ser por los buenos profesionales que tenemos en el sanidad pública mi mujer hoy no estaría aquí y por eso es una pena que se quieran cargar algo que tenemos tan valioso como es la sanidad pública", argumenta José Manuel. Pasaron 21 días en el hospital y este sábado eran dos de los 6.000 sevillanos, según fuentes de la Delegación del Gobierno, que han recorrido la ciudad, entre la calle María Auxiliadora y la Plaza de la Encarnación, en contra del "deterioro" de la sanidad pública.

Situaciones como las vivida por estos vecinos de Herrera son las que han llevado a toda una marea de miles de personas a la calle este sábado. Por una sanidad andaluza pública y de calidad, rezaba la gran pancarta en la cabecera de la manifestación. Por detrás, muchos más mensajes. Esta batalla la vamos a ganar, Sanidad vendida, muerte en vida, Catalina dimisión o Moreno cobarde la calle está que arde, en clara alusión a los dirigentes políticos, son otras de las proclamas que se han escuchado en Sevilla durante la multitudinaria manifestación convocada por la plataforma Marea Blanca y a la que se han sumado sindicatos, dirigentes políticos y diferentes movimientos sociales.

"Nos manifestamos por una Atención Primaria que exige una atención presencial y una comprensión de la situación global e individual de la salud de cada paciente a lo largo del tiempo, que sólo puede lograrse reforzando los centros de salud con reconocimiento, medios y personal", señalaron desde la cabeza de la marcha en el inicio. A juicio de la Marea Blanca, las consecuencias de este "desmantelamiento" de la Atención Primaria "comprometen la esperanza de vida en Andalucía y aumenta la mortalidad evitable". "Una situación que es particularmente crítica" en las áreas rurales, afectando a la salud primaria y a los hospitales comarcales, lo que ha dejado a la población alejada de las capitales "en una situación de máxima precariedad", han destacado los convocantes.

"Ciudadanos abandonados"

Y, precisamente, esas zonas rurales son las que mayor presencia han tenido este sábado en la marcha en Sevilla. Entre un multitudinario y nutrido grupo de manifestantes, llegados en muchos casos en autobuses, el joven José Antonio Jurado, de 27 años, mostraba su "indignación" ante el "deterioro" de un servicio, el de la sanidad pública, que "salva vidas". También vecino de Herrera, cuenta que a su corta edad ha superado un cáncer y ha sido, afirma convencido, "gracias al gran trabajo de los buenos profesionales que tiene la sanidad pública andaluza y que poco a poco se están cargando y llevando servicios a la privada".

Junto a él, y agarradas a una gran pancarta reivindicativa, Manuela Gamero y María del Carmen Granado reclaman "que las listas de espera empiecen a moverse". "No puede ser que en Herrera haya vecinos que llevan un año esperando que los vea el especialista y año y meses de espera para ser intervenidos quirúrgicamente", afirman. "No tenemos pediatra no sé ni desde cuando. Nos han dejado sin psiquiatras. ¿Es normal que de 44 médicos de familia que tenía que tener la zona básica de Estepa a la que pertenecemos sólo haya 15?", se pregunta Gamero. "Los ciudadanos estamos abandonados y los médicos saturados", apostilla Granado.

También en autobús ha llegado este sábado desde Pilas el octogenario Manuel Rodríguez Bautista. Dice que son tres los autocares que se han desplazado desde el Aljarafe a la capital para apoyar la marcha de la Marea Blanca. Lleva una pancarta en la que puede leerse el mensaje 'Sanidad vendida, muerta en vida'. "Estamos aquí luchando por la sanidad pública por y para todos. En el Aljarafe tenemos un hospital que tiene que ser público porque su funcionamiento así es bastante flojo", criticaba, refiriéndose al funcionamiento del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, integrado en el SAS pero es gestionado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Entre la multitud, José Gonzalo Mateu, de 89 años y vecino de la capital, se ha unido a la marcha "a título individual". "No vengo con ningún movimiento. Somos yo, mi señora y un sobrino que nos ha querido acompañar", explica mientras porta una pancarta casera hecha con tela y en la que puede leerse escrito a mano y de color rojo el mensaje sanidad pública y de calidad. Dice que no ha visto "jamás" una asistencia sanitaria "tan deteriorada como ahora". "Es todo. Una falta de calidad porque no hay profesionales, las citas tienen una demora insoportable, las revisiones que antes me hacían en unos meses, ahora las hacen en tres o cuatro años. Por mi edad, tengo algunas enfermedades crónicas y siendo que no me están haciendo el seguimiento que tendrían que hacerme", reclamaba este octogenario, antes de resumirlo todo en un "deterioro muy descarado".

Atención Primaria y listas de espera

Esta marea tenía como punto final del recorrido la escalinata de las setas en la Plaza de la Encarnación. Hacia la una y media de la tarde, la marcha congregó allí a todos sus asistentes y, unos diez minutos después, los organizadores se leyeron un comunicado que giró sobre dos de las quejas más recurrentes entre todos los testimonios recogidos a lo largo de la marcha entre los manifestantes: la Atención Primaria y las listas de espera. "La Atención Primaria no levanta cabeza. La demora para una cita es inaceptable, llegando hasta los 20 días de espera en algunos casos Y todo por una falta de personal mu acusada y unas deficientes infraestructuras", dijo el portavoz de Marea Blanca en Sevilla, Sebastián Martín Recio.

Sobre las listas de espera, subrayó los "más de un millón de andaluces" que, según recalcó, "están en estos momentos esperando una intervención quirúrgica". "Mientras el año pasado, la Junta derivó a un millón de pacientes a la sanidad privada", añadió, en una clara alusión a otro de los argumentos que más se escucharon durante la protesta, la de una "privatización encubierta" de servicios sanitarios.

Más de 1,8 millones de horas en cirugías y consultas de tarde

Por su parte, al mismo tiempo que se estaba celebrando esta protesta, que ha tenido en sus réplicas en todas las capitales de provincia de Andalucía, la Consejería de Salud hacía públicos datos sobre el número de horas de continuidad asistencial en consultas, cirugías y pruebas diagnósticas de tarde realizadas por los profesionales del SAS entre enero y septiembre de este año. En concreto, 1,8 millones de horas entre todos esos servicios, que supondrán, según el mismo comunicado de Salud, que en diciembre de 2023 se alcancen los casi 2,5 millones de horas.

"Esto supone un 8,69% más que en 2022 y un 40% más si se compara con 2018. Además, en lo que llevamos de año ya se han llevado a cabo las mismas horas que en todo 2018", recoge literalmente el comunicado.

En este sentido, el SAS ha destacado que estos datos reflejan la apuesta por los autoconciertos y la continuidad asistencial (actividad complementaria de tarde), que ya están realizando todos los hospitales públicos andaluces. Además, la jornada complementaria (guardias médicas) ha experimentado desde 2018 una subida económica del 56,24%, pasando de los 16,82 euros adicionales por hora hace cinco años, a los 26,28 en 2023.

"Agradecemos a los profesionales su compromiso y esfuerzo. Contamos con ellos para que, de forma voluntaria, alarguen su jornada laboral de forma puntual y retribuida, y potenciar así la actividad asistencial mañana, tarde y noche, además de los fines de semana, aumentando de manera significativa la cirugía ambulatoria y optimizando los recursos para que la actividad hospitalaria esté al 100% de sus posibilidades", apostilla Salud.