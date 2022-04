"Creemos que ha llegado el momento de defender los valores de nuestra civilización"

Este jueves será su puesta de largo en Sevilla. La destacada activista de los valores católicos que durante muchos años estuvo dando la batalla en el País Vasco desde las filas del PP y vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, junto al presidente de la Fundación Valores y Sociedad y ex ministro del Interior con Aznar, Jaime Mayor Oreja, como sus principales impulsores, traen a la Fundación Cajasol la presentación de la Asociación Neos, con la finalidad de crear una "alternativa cultural y social", basada en los principios del humanismo cristiano, desde el convencimiento de que una sociedad sin raíces es una sociedad sin futuro.

–¿Qué es Neos?

–Es una asociación que nace como una alternativa cultural al desorden que tenemos. Es la respuesta de una serie de asociaciones, colectivos, universidades y también personas físicas que no quieren mantenerse en el silencio, que están en contra de esta incomparecencia cultural que tenemos, y ante lo que creemos que es fundamental dar la batalla de las ideas, para lo que hemos trabajado en siete fundamentos que nos parecen que son imprescindibles, a partir de los cuales estamos haciendo presentaciones por distintas ciudades para ganar adeptos.

–¿Cuáles son esos pilares en los que se fundamenta la asociación?

–Son siete. Es cierto que podrían ser muchos más, pero son los que consideramos fundamentales en estos momentos. Son la vida, la dignidad de la persona y la familia, la verdad, la libertad de expresión de educación y religiosa, la defensa de España como nación, la Corona y lo que llamamos amenazas globales. Entendemos que son los valores que están siendo más directamente atacados por la ideología del Gobierno de España. Todos ellos están apoyados en siete grupos de trabajo que aportan argumentos y sentido común y que sirven de base.

–¿Son principios que cree que están en peligro en nuestro país?

–Sí, por supuesto. Por hacer un breve resumen, lo último y más actual ha sido el nuevo decreto de enseñanzas mínimas de Bachillerato. Que quieran hacer desaparecer la Filosofía; que no quieran que los niños estudien Historia; tenemos la Ley de Memoria Democrática, el blanqueamiento de Bildu, que me parece que es un tema absolutamente indigno para esta sociedad; la Ley de Protección de la Infancia; el tema de que el castellano ya no sea una lengua común que estudien los jóvenes que viven en comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña, los ataques a la Jefatura del Estado... Es decir, estamos viendo que el Gobierno está poniendo encima de la mesa una serie de leyes absolutamente ideológicas con las que quieren pervertir los valores de la sociedad.

–Según esta radiografía, ¿cuáles son los desafíos y metas de Neos?

–Lo que queremos es defender los fundamentos de los valores cristianos y los valores de nuestra civilización. Siempre hacemos hincapié en que Neos es una asociación de asociaciones. Es un proyecto común y compartido en el que queremos reunir a muchas voces que están atomizadas y que queremos unir. Se puede incorporar todo aquel que quiera defender estos principios ya sea desde la fe, la razón, la ética o la filosofía. No hay que ser creyente para formar parte de ella, basta con ver en peligro nuestra civilización y querer trabajar por mejorarla.

–¿Por qué ahora?

–Porque nunca antes España había tenido un Gobierno con estas características. Con estas leyes que buscan cambiar los fundamentos de lo que ha significado el orden cristiano y creo que había mucha gente que estaba harta y con ganas de alzar la voz. Durante mucho tiempo la Fundación Villacisneros, la Fundación Valores y Sociedad, la asociación católica de propagandistas y el CEU llevábamos organizando conferencias donde tocábamos todos los temas del ámbito cultural, donde ya detectábamos que se estaba poniendo en marcha el frente popular. Nos dimos cuenta de que hacía falta que diéramos un paso más, que nos pusiéramos a trabajar en una alternativa cultural más real y más firme.

–¿Se podría interpretar Neos como un movimiento político?

–Para nada. Nosotros ni somos políticos ni tenemos vocación de entrar en política. Tenemos vocación de influir. Neos quiere crear un sustrato ideológico en el que puedan beber aquellos partidos políticos que defiendan estos principios, pero nosotros no queremos formar parte de la política. Neos viene a dar la cara, a alzar la voz, a protestar, a movilizar ante unas leyes y disposiciones que nos parecen auténticos disparates.

–La asociación se está presentando por distintas ciudades españolas, ¿qué acogida está teniendo?

–Lo hemos presentado ya en Valencia y Madrid. El jueves llegamos a Sevilla y tenemos previsto presentarla en Logroño, Salamanca, habrá también un acto en Bruselas en el que Neos va a participar, y, ya de cara al próximo otoño queremos ir a Barcelona, a Santiago y Bilbao. Nos parece que son ciudades fundamentales. La acogida hasta ahora ha sido magnífica. Conseguimos que nuestros grupos de trabajo se presenten allí y sean conocidos. Lo importante no es presentar la asociación, lo importante es conseguir que tenga vida en cada una de esas ciudades. Para ello vamos a presentar también Neos Jóvenes porque creemos que las nuevas generaciones están siendo bombardeadas de una serie de argumentos ideológicos por distintas vías que lo que hacen es sustentar el debate político que quiere la izquierda, pero difícilmente escuchan otros en relación a nuestros pilares fundamentales.

–¿Qué espera de la presentación de Neos en Sevilla?

–Creo que las expectativas ya están cubiertas en Sevilla. Creo que ya está casi lleno el aforo y eso dice mucho. Animo a todo el mundo a que vaya a vernos, pero el grupo de trabajo en Sevilla ya está formado. Ya contamos con personas que va a alzar la voz de Neos desde Sevilla, pero para toda España. Mientras más unidos estemos, más fuerza tendremos. Eso es lo importante.