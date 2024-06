María Villanueva, la nota más alta de Selectividad en Sevilla 2024

Un 14. La nota más alta en la Selectividad de Sevilla. Es la calificación que ha logrado María Villanueva, una estudiante del Colegio Santa Ana, en Los Remedios, que ha concluido el Bachillerato con matrícula de honor y que se matriculará en Economía en la Universidad de Sevilla (US). Aficionada al pádel y a la lectura, lo que más le congratula es ser un ejemplo de superación para sus amigos.

Esta joven sevillana tiene todas las llaves para entrar en la carrera que quiera. Ha logrado una nota de 14. Esto supone tocar techo. Nada extraño en ella si se analiza su expediente académico. La etapa preuniversitaria la acabó con un 10. Y aunque, a priori, se pueda pensar que ha pasado los últimos años de su vida "enclaustrada" entre libros, nada más lejos de la realidad. Ha disfrutado de los fines de semana con los amigos, ha ido a la piscina y también ha viajado. ¿El secreto? La constancia y un hábito de estudios desde el principio.

María ha dedicado una media de entre cuatro y cinco horas diarias a estudiar. "La constancia es la clave del éxito", afirma. Un principio inculcado por su familia y que le ha servido para lograr la excelencia académica. En esta formación no se ha limitado al currículo obligatorio. Siempre ha querido conocer más y perfeccionar lo ya sabido. Ejemplo de ello son sus títulos en idiomas extranjeros, el C2 de Inglés y el B2 de Francés.

El pádel y la lectura

También es una gran aficionada al deporte. "Desde chica he practicado pádel, pero una pequeña lesión me impidió seguir jugando", recuerda. A la lectura le dedica, de igual modo, bastante tiempo. Y no sólo a los libros obligatorios en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Las últimas obras que han pasado por sus manos se titulan Maggie ve la luz, de Marian Keyes, que le ha servido de entretenimiento; y ¿Por qué fracasan los países?, un libro sobre economía, su gran pasión, de Daron Acemoglu y James A. Robinson.

Esta pasión por la economía la ha tenido desde edad temprana. A tal punto llega preparación en dicho ámbito que en las próximas semanas partirá a la Rioja para participar en la Olimpiada Nacional de Economía, al quedar como ganadora en las celebradas en Sevilla. Luego llegarán días de asueto con la familia en Italia y también algún que otro viaje con sus amigos. De ellos, lo que más le satisface escuchar es que se haya convertido en ejemplo a seguir. "Me dicen que les inspiro a mejorar y a conseguir cosas", refiere la joven.

Estudiará Economía en la US, aunque no descarta pasar algún curso de la educación superior en alguna universidad extranjera. Para ello, intentará conseguir una beca.

La segunda nota más alta

La segunda nota más alta en la Selectividad de Sevilla también la ha logrado una mujer. Se llama Gala Barrera y ha realizado estas pruebas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Ha obtenido un 13,975. Al igual que María, acabó el Bachillerato en St. Mary School con un 10, matrícula de honor.

Ha pasado unas cinco horas al día estudiando los últimos cursos. Agradece la preparación recibida en el centro privado, al que accedió en tercero de la ESO. Allí optó por el Bachillerato de Ciencias de la Salud. Acude con frecuencia al gimnasio para mantenerse bien físicamente y se "relaja" en la cocina. Entre los últimos libros que ha leído se encuentra la trilogía Ciudades de humo, de Joana Marcús.

Estudiará Odontología en la Hispalense, tiene nota de sobra para acceder a esta titulación. Ya se plantea irse de Erasmus algún curso al extranjero. Pertenece a una familia de cinco hermanos, donde la educación y la perseverancia siempre han sido dos principios fundamentales. La clave para sacar tal calificación en Selectividad: "El haber ido muy tranquila. Nada estresada".

Un aprobado general

María y Gala representan la excelencia académica en estas pruebas que, en el caso de la UPO han superado el 99,49% de los estudiantes que se han presentado a ellas. En datos absolutos, de los 9.095 alumnos matriculados en las fases de acceso y admisión han conseguido aprobarlas 9.021, mientras que 28 no se han presentado. Sólo la de admisión la realizaron 2.275 alumnos. La nota media de los estudiantes que han realizado ambas fases ha sido de un 7,74. Por sexos, la calificación es de 7,62 en el caso de los hombres y de 7,84 en el caso de las mujeres. En la UPO han superado estas pruebas el 96,5% de los estudiantes.

La revisión de exámenes podrá solicitarse los días 14, 17 y 18 de junio. El proceso de preinscripción, para solicitar plaza en las universidades públicas de Andalucía, comienza este miércoles y estará abierto hasta el lunes 24 de junio. Todo ello de forma telemática a través del Distrito Único Andaluz (lajunta.es/portaldua). . La convocatoria extraordinaria de la Pevau 2024 tendrá lugar entre el 2 y el 4 de julio. Las notas de corte de la primera adjudicación de plaza se darán a conocer ese día, el 4 de julio.