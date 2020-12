Más robos en los huertos del Alamillo de Sevilla

Ser hortelano en el Alamillo se está convirtiendo en una tarea complicada por los robos de herramientas o cosechas que se repiten con demasiada frecuencia. Este mes se han vuelto a producir: los cacos han arrancado todas las plantaciones que sus dueños han estado cuidando y regando desde hace meses, y lo peor es que lo que no se llevan lo pisotean. A unos le han desaparecido cinco metros lineales de cebollas, a otros las 15 lechugas o los tomates que había mimado con esmero en los últimos meses. Otras veces desaparecen las naranjas.

Si el parque no da soluciones eficaces, el abandono de los huertos será inevitable

La desmoralización de los usuarios de estos huertos urbanos es mayúscula: para qué gastar tiempo y dinero en cultivar si me arriesgo a que lo roben todo. “En todos los huertos de la ciudad hay robos, pero aquí al estar 24 horas abierto se dan más hurtos que en un lugar cerrado”, explica un portavoz de la asociación de ecohortelanos de esta zona.

En efecto, los robos son el problema principal de los huertos del Alamillo porque no se cierra el paso al que quiera actuar a la luz del día a las horas en las que no queda nadie cultivando. La presencia del carril bici al borde de estas tierras impide el cierre permanente de los huertos. Desde hace un año esta parcela quedó fuera del cerramiento general del Parque del Alamillo.

La competencia de estos 179 huertos es de la Consejería de Fomento de la Junta, al igual que la gestión del Parque del Alamillo. La administración recientemente sorteó en un proceso público 49 de ellos.

La agrupación de ecohortelanos, que integra como socios a unos 80 usuarios de las parcelas, ha propuesto a la dirección del Parque una solución que consiste en ordenar el cierre de los huertos en las horas del día sin actividad. La propuesta es que se aplique entre las 14:30 y las 16:00 de octubre a mayo, y de 14.30 a 18:00 de junio a septiembre. Sería cuestión de alcanzar un horario de consenso con la dirección del Parque, por ser la que organiza la vigilancia de seguridad que se mueve en vehículo por esta zona y por el espacio verde.

Los hortelanos recalcan que no basta la vigilancia del vehículo de los encargados de seguridad y debe complementarse con el cierre del recinto en el horario que se convenga. Y explica que en las demás horas la presencia de personas trabajando en sus parcelas disuade de robos.

En 2016 también hubo robos de mayor entidad al forzar los ladrones las caracolas con el material y las herramientas. Desde entonces se reforzaron los sistemas de seguridad, una medida que hasta el momento ha dado resultado.

El robo de cultivos es más difícil de atajar si no es poniendo barreras a los ladrones o cogiéndolos in fraganti. En ocasiones anteriores la asociación ha denunciado los hechos a la Policía, si bien los hortelanos saben que no tiene el mismo efecto judicial un hurto que un robo con fuerza. La realidad es que si no se dan soluciones eficaces desde la dirección del parque a esta zona, el abandono de estos huertos será inevitable.

Fomento promete más vigilancia de 13:00 a 16:00

La consejería de Fomento de la Junta ha admitido, a este periódico, que hay un “repunte de los hurtos en los huertos del recinto” y que el jueves 10 de diciembre la dirección del Parque supo de esa circunstancia por algunos hortelanos.

La dirección del parque asegura que “el repunte se produce principalmente en dos épocas del año, la actual, coincidiendo con la cosecha de naranjas, en la que hay muchas personas que acceden al parque para recoger los frutos de los naranjales del Alamillo, y en agosto, la época en la que los huertos tienen una mayor producción, cuando los hurtos se reproducen no solo en el Alamillo, sino en muchas otras zonas donde existen huertos en producción”.

La dirección de parque admite que los robos de naranjas o productos de la huerta suelen hacerse a mediodía, por lo que “se reforzará la vigilancia en la franja horaria de la 13:00 a las 16:00 horas para evitar, en la medida de lo posible, que se sigan dando esas situaciones”. Y añade que por las noches el parque permanece cerrado, por lo que las personas que acceden durante ese período, lo hacen por lugares no autorizados.