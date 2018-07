Mellet vende un garaje que le habían embargado

El ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet ha vendido un garaje que tenía embargado desde junio de 2015 tras ser condenado a 21 años de inhabilitación y al pago de 600.000 euros por un delito de cohecho por pedir 450.000 euros en comisiones ilegales para adjudicar la Escuela de Hostelería de la lonja.

En una providencia del 19 de julio, a la que ha tenido acceso Efe, el letrado de la Administración de Justicia de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla da fe de que en la cuenta de depósitos y consignaciones de la misma "consta ingresada la cantidad de 21.405'34 euros en concepto de embargo telemático de cuentas a la vista (reactivado el 4-07-18) del condenado Fernando Mellet".

A la vista de este ingreso, el tribunal presidido por Ángel Márquez da traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas en la causa para que en el plazo de cinco días hagan alegaciones respecto a la "venta" de una finca descrita como "almacen estacionamiento", teniendo en cuenta que "en fecha 30-06-2015 se dictó Decreto de embargo sobre la citada finca, notificado personalmente" el 14 de julio de ese año tanto a Fernando Mellet como a su esposa.

Un Decreto de embargo en el que, según recoge el tribunal, se les hacía saber "que no podrían realizar cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impide la eficacia del embargo bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de alzamiento de bienes, y quedando suspendida la ejecución de la vía de apremio respecto de los bienes inmuebles embargados, mientras se resolvía la disolución y liquidación de la Sociedad de Gananciales y Capitulaciones Matrimoniales interesada por la cónyuge".

Precisamente, el pasado febrero, la Sección Tercera de la Audiencia rechazó la liquidación de la sociedad de gananciales presentada por Mellet y su esposa -a la que se opusieron el fiscal y las acusaciones- al considerar que "reconociendo una deuda a favor del penado por importe de 59.468,37 euros a pagar por la esposa en 300 plazos mensuales, afecta al derecho de los acreedores que se han opuesto a tal liquidación al considerarla defraudatoria.

La Audiencia impuso entonces que la liquidación de la sociedad de gananciales se efectuara conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil y mantuvo la suspensión del embargo de los bienes gananciales hasta que se liquidara. También rechazó entonces la petición de Mellet de reducir los 600.000 euros de multa al no ver que la situación económica de su situación económica hubiera empeorado desde la sentencia que le condenó, ratificada por el TSJA y el Supremo (ambos confirmaron la condena a Mellet y Daniel Ponce mientras que el Supremo absolvió al ex delegado de Empleo Antonio Rivas). La pareja presentó posteriormente una nueva liquidación de gananciales ya aprobada y que según informó a Efe la defensa de Mellet es firme pues no fue recurrida por ninguna de las partes.

Ahora, el tribunal pide a las partes que se pronuncien "a la vista del importe obtenido mediante embargo telemático de cuentas del condenado de 21.405'34 euros", indicando que en la Secretaría de la Sección Tercera de la Audiencia está a su disposición "la documentación aportada en comparecencia del día 18-07-2018". Tras recibir esta providencia, los letrados del PP-A -que ejerce la acusación popular- han anunciado a Efe que pedirán al tribunal que deduzca testimonio para que se abran diligencias por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Por su parte, la defensa de Mellet ha explicado a Efe que la venta del garaje es "conforme a derecho" ya que el apremio del embargo fue suspendido mientras se liquidaba la sociedad de gananciales y ha negado que exista alzamiento de bienes pues su cliente está vendiendo los mismos para pagar la multa a la que fue condenado. De hecho, ha destacado que de los 600.000 euros que debe pagar lleva abonados entre 120.000 y 130.000 euros.

Mellet fue condenado por cohecho y absuelto en la pieza del caso Mercasevilla por el presunto fraude en la venta de suelos de la lonja, al tiempo que a partir del 15 de enero será juzgado por un presunto delito societario en la gestión de Mercasevilla por el que se enfrenta a 24 años de cárcel y ha sido procesado por prevaricación y malversación en la adjudicación de la guardería de la empresa (procesamiento que su defensa ha recurrido y por el que el fiscal pide cuatro años de prisión).