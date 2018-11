Los paros parciales en el Metro de Sevilla afectan a más de 10.300 usuarios

Más información Espadas pide acercar posturas y que el ciudadano no pague por el conflicto del Metro

Los paros parciales previstos este jueves 29 de noviembre en el servicio del Metro de Sevilla afectan a más de 10.300 usuarios de este transporte, según cálculos realizados por este periódico con los datos de media de viajeros que se registra este día de la semana. El comité de empresa que representa a la plantilla ha convocado de forma indefinida paros todos los jueves en hora punta de la mañana y de la tarde, de 07:30 a 09:30 y de 19:00 a 21:00 horas. Son por tanto las horas de mayor afluencia de viajeros al suburbano.

La afección a usuarios del Metro de Sevilla se puede calcular teniendo en cuenta que la media de viajeros los últimos tres jueves laborables durante este mes de noviembre se sitúa en 61.863 usuarios, según los datos aportados por la Agencia de Obra Pública de Andalucía de la Junta, administración titular de la concesión de la línea 1 del Metro.

En la primera franja horaria para el paro parcial, la frecuencia habitual es de un tren cada 5 minutos, si bien con el servicio mínimo decretado por la administración andaluza es de un tren cada 11 minutos. En la franja horaria segunda, la frecuencia de paso habitual es de un tren cada 6-7 minutos, y el servicio mínimo previsto es de un tren cada 20 minutos.

La dirección de la sociedad concesionaria de Metro de Sevilla, controlada mayoritariamente por Globalvía y en menor medida por la Junta de Andalucía, reitera que apuesta por el diálogo y se ha ofrecido a constituir la Mesa de Negociación así como a iniciar las conversaciones para acordar un nuevo Convenio Colectivo.

El comité de empresa convoca los paros en demanda de la cobertura de las bajas, excedencias y reducciones de jornada y de una mejora de las condiciones de los trabajadores eventuales de la empresa.

Tras las reuniones mantenidas con la representación de los trabajadores y el encuentro de hoy en el Sercla, no se ha alcanzado ningún acuerdo. El comité de empresa reivindica la cobertura del absentismo y la empresa ha explicado que todos los servicios se cubren siempre. Metro de Sevilla asegura que dispone de un 11% de la plantilla en turno denominado “Reserva”, esto es, personal a la espera de que se le asigne un turno en caso de que, por absentismo, no quedase cubierto por la persona que inicialmente lo tuviese asignado. La concesionaria considera que este personal de “Reserva” es suficiente para cubrir el absentismo registrado por lo que la empresa entiende que no se sostiene esta causa para la convocatoria de huelga.

La dirección de Metro de Sevilla mantiene que la resolución del conflicto planteado por el comité de empresa debe producirse en el ámbito de la negociación, para lo que se ha ofrecido a constituir la Mesa de Negociación para comenzar a trabajar en un nuevo Convenio Colectivo. El Convenio Colectivo actual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

En esta línea, la empresa ha manifestado durante la reunión ante el Sercla que la huelga es perjudicial para todas las partes, especialmente para la ciudadanía y apela a la voluntad de diálogo del Comité para resolver los conflictos en el ámbito de la negociación del convenio colectivo, pero la reunión ha finalizado sin consenso y el Comité de Empresa mantiene la convocatoria de huelga indefinida.

Metro de Sevilla mantiene su compromiso de ofrecer el mejor servicio posible y lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar a los usuarios.