Los sectores de actividad relacionados con las obras aseguran que la Consejería de Fomento les ha trasladado esta misma semana que su objetivo es actualizar los tres proyectos constructivos de las líneas 2, 3 y 4 del Metro cuanto antes (ya está en redacción el pliego para licitar estos trabajos) e iniciar las primeras obras de ampliación en el año 2020 con inversión público-privada. Y añade que hay inversores interesados.

Sin embargo, oficialmente la Consejería de la Junta de Andalucía que dirige Marifrán Carazo (PP) prefiere ser cauta y matiza que “no hay plazos definidos”, que de momento lo único cierto es que se van a actualizar esos proyectos y que no es conveniente hablar de plazos de obra “porque esa cuestión depende del presupuesto” andaluz. Es decir, de la aprobación de las nuevas cuentas andaluzas, que serán los primeros presupuestos de un Gobierno del PP en Andalucía. No obstante, la consejería de Fomento recalca que “la voluntad es priorizar los tramos de las líneas 2 y 3 y avanzar paso a paso”.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía, Ceuta y Melilla, su decano Luis Moral Ordóñez asegura que el sector está esperanzado en que por fin se van a iniciar obras de ampliación del metropolitano de Sevilla para ejecutar esa red que necesita la capital. “Vemos que las intenciones de la nueva consejería de Fomento y del Gobierno de la Junta son firmes y tenemos confianza en que va a ser así”, declaró ayer Moral a este periódico.

El decano asegura que las actualizaciones de los proyectos es posible que incorporen variaciones en las prioridades de obra de los tramos.

Los ingenieros ven muy necesaria también la puesta en marcha del tranvía de Alcalá de Guadaíra para articular el tráfico periurbano de Sevilla, y la conexión con Dos Hermanas mediante un transporte rápido en superficie.

El requisito principal para abordar la construcción de las nuevas líneas del Metro de Sevilla es hacerlo en red, e ir generando una malla de nuevas líneas a partir de la primera. Este es un criterio general compartido por todas las partes implicadas en su construcción.