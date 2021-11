Nuevo reconocimiento: Sevilla, segundo destino de Europa más deseado

Primero fue Lonely Planet y después de la célebre guía de viajes vinieron reseñas en The New York Times y The Guardian que destacaban las maravillas de Sevilla y ahora ha sido Wanderlust Magazine, la prestigiosa revista británica para viajeros la que se ha fijado en la capital hispalense. Más bien, sus lectores, lo que aporta aún más valor a este reconocimiento internacional. Sevilla ha sido elegida como el segundo destino europeo más deseado entre un top ten de ciudades, todas capitales turísticas consagradas, donde no hay ninguna otra española.

El premio se ha entregado esta semana en Londres en el transcurso de la World Travel Market, la importante feria del sector turístico, donde se ha dado a conocer el resultado de los premios Wanderlust Travel Awards, que destacan a las principales estrellas de la industria turística en once categorías que incluyen desde países, regiones y destinos a guías, profesionales y hasta influencers.

Superada sólo por la ciudad portuguesa de Lisboa, Sevilla ha obtenido la plata entre una selección de diez ciudades a corta distancia, pues se incluyen también destinos de fuera de Europa. El tercer premio ha sido para Tiflis (Georgia) y el ranking lo completan Marrakech (Marruecos), Dubrovnik (Croacia), Bolonia (Italia), Tallin (Estonia), Salzburgo (Austria), Estocolmo (Suecia) y San Petersburgo (Rusia).

“Este nuevo reconocimiento internacional para Sevilla es de gran importancia en estos momentos para la ciudad como destino, dado que se enmarca en la recuperación de la actividad turística mundial. De hecho, el pasado septiembre, el 42% de los turistas alojados en hoteles de Sevilla eran ya de países extranjeros”, ha comentado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz.

Este tipo de premios influyen en los turistas a la hora de decidir dónde viajar, según el gobierno municipal, que ya constató un claro beneficio cuando la capital fue elegida el destino del año por Lonely Planet en 2018.