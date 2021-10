'The Guardian' invita a pasear al turista por las maravillas de Sevilla

Sevilla empata con Berlín, Trieste, Marsella, Lisboa y Copenhague. Es, al menos, la opinión del periódico británico The Guardian, que ha publicado este mes un reportaje sobre las "seis maravillas" del mundo para pasear. Y entre ellas está la capital hispalense, con sus "jardines y cultos sagrados", una ciudad de la que el diario destaca su monumentalidad, las tapas, el flamenco y su Semana Santa. Marca Sevilla universal.

El artículo destaca el centro histórico "compacto" de la ciudad, pero amplía el espacio turístico al incluir, como pretende el Ayuntamiento de Sevilla en su nueva estrategia, a Triana y la Cartuja, el legado de la Exposición de 1992. Dos nuevos territorios que se ofrecen como alternativa al viajero.

La ruta trazada por el rotativo británico se adentra en terreno cofrade, de fraternidades religiosas, traduce. Y habla de "sombreros puntiagudos" que gravitan hacia el centro desde las parroquias de toda la ciudad. Incluso define la carrera oficial, desde la Campaña a la Catedral.

Y, entre todo su monumentalidad, se detiene especialmente en el Alcázar y sus palacios y jardines del que destaca la "mezcla complicada de mudéjar y otros estilos arquitectónicos europeos".

Para cruzar luego el río y destacar también la otra Sevilla extramuros. La Triana de la cerámica, los toreros, el flamenco y los gitanos. Y dibuja un paseo por la Capilla de los Marineros, la Esperanza de Triana y el Cristo de la Expiración, del que se destaca que su rostro imponente fur tallado por Francisco Ruiz Gijón a imagen y semejanza de un gitano apodado el Cachorro que fue apuñalado en las calles de Triana en 1680. Un recorrido que el viajero puede alargar hasta el anochecer, momento idóneo según el artículo para tomar un fino o una cerveza fría en la orilla del río en la calle Betis antes de adentrarse en la noche trianera en busca de tapas y flamenco.

Esta particular guía de The Guardian destaca la idiosincrasia de la ciudad y el paseo, al atardecer, como una de sus formas de descubrir rincones que no figuran en guías o aplicaciones.

Hace menos de un año, en noviembre de 2020, la prestigiosa revista británica especializada en viajes Lonely Planet volvió a elegir Sevilla como mejor destino para viajar en invierno. Ya en 2018 la ciudad recibió el sello de Lonely Planet, que supuso una importante espaldarazo para la promoción de la ciudad y que ayudó notablemente a popularizarla en buscadores de viajes.