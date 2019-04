El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, charlaron este miércoles por la tarde por espacio de media hora en Sevilla, en el marco del congreso mundial del turismo (WTTC) sobre cómo mejorar las oportunidades de los jóvenes con planes que favorezcan las oportunidades de empleo y vivienda para las nuevas generaciones.

Según Moncloa, Obama se ha interesado por las políticas que el Gobierno central de Sánchez ha puesto en marcha sobre esta materia y por sus proyectos de futuro.

Los dos líderes progresistas hablaron igualmente sobre la importancia de la educación y del reto por la igualdad de género.

Y, por último, compartieron su preocupación por el cambio climático y sus devastadores efectos sobre el planeta.

Intervención de Sánchez en la cumbre de turismo

Por la mañana, en su intervención en el congreso mundial, Pedro Sánchez ha señalado la necesidad del sector turístico "más que nunca" para "desterrar la desconfianza, ampliar horizontes, para no levantar muros ni crear nuevas fronteras" y comprender el mundo como "un lugar de encuentro, de grandes oportunidades y no de amenazas".

El presidente incidió en que la apuesta del sector por "el encuentro entre los diferentes" es "un síntoma ineludible de progreso".

Sobre la oferta de turismo que ofrece nuestro país, el mandatario español destacó los tesoros de la España interior, sus tradiciones y gastronomía como aspectos que merecen ser descubiertos más allá de la oferta de sol y playa. Y apostó por impulsar "la España fascinante que quiere abrirse al mundo, con un enorme potencial de crecimiento en turismo rural".

Sánchez elogió los beneficios que nos reporta viajar porque nos hace más inteligentes. "No es solo ocio, es una necesidad elemental, un impulso que nos lleva un poco más allá. No habría Derechos Humanos ni avances si no hubiera habido antes viajeros, personas con ganas de explorar", dijo.

Sánchez ha asegurado que "el turismo es una forma de entender el mundo como un espacio abierto, tolerante, solidario, una forma de ver la realidad que ahora se ve amenazada por diferentes flancos", ahora que "se vuelve a hablar de muros".

Ser sostenibles

El presidente abundó en los "desafíos" que tiene el sector ligados a las nuevas tecnologías, nuevos destinos, sostenibilidad y la estacionalidad.

Y sostuvo que el "liderazgo" de España depende de la capacidad de adaptación al mundo y, en este punto, dio que España está a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático. "Somos un país expuesto a los peores efectos de esta amenaza y también los más comprometidos con este desafío y con el cumplimiento de la Agenda 2030. La transición ecológica de la economía es una necesidad y conlleva grandes oportunidades de negocio", expuso.

El presidente apostó por el impulso a un turismo sostenible en lo ambiental, cultural y social, para lo que se cuenta con "grandes aliados", como la inteligencia artificial, las nuevas formas de movilidad y la lucha contra las desigualdades.

"El sector debe demostrar que ser sostenible es la única forma de ser eficiente", ha asegurado para señalar que "el éxito" del turismo en España también se debe al Estado de bienestar. "Invertir en seguridad, en infraestructuras y en hospitales también es invertir en turismo", ha apostillado.