“Ofrecemos más de 300 empleos en Sevilla para personas de colectivos vulnerables”

“No me lo podía creer, conseguí un trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio”

SUSANA llevaba años limpiando casas pero la situación económica en su casa siempre era ajustada. “Trabajé también cuidando a personas, como a mi suegro, pero no tenía la formación necesaria para encontrar una estabilidad laboral, así que un buen día decidí acudir a Cruz Roja y formarme para lo que es mi vocación:

cuidar a las personas mayores y dependientes”, relata la auxiliar. Derivada por Cruz Roja, realizó sus prácticas en Clece “y un día me llamaron para participar en ‘Clece Emplea’ y hasta hoy”.

Susana trabaja desde entonces como indefinida en el servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Sevilla.

“No me lo podía creer cuando me lo dijeron. Ojalá lo hubiera hecho antes… Estaba tan contenta con la oportunidad que me dieron que no he dejado de realizar más cursos para formarme aún mejor”, afirma.

Gracias a la estabilidad laboral que tiene ahora, Susana trabaja por las mañanas y puede cuidar de su suegra y su cuñado dependiente, por las tardes.