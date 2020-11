El PP denuncia que el Real Alcázar lleva sin contrato de seguridad desde el 16 de noviembre

El Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado hoy que el Real Alcázar lleva sin contrato de seguridad en vigor desde el pasado 16 de noviembre. El alcalde del PSOE, Juan Espadas, ha tenido cuatro años para sacar el nuevo contrato y no lo ha hecho, fruto de la improvisación y falta de gestión de su equipo de gobierno

Así, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Belmonte, ha manifestado que “el señor Espadas y su equipo de gobierno sabe desde 2016 que en 2020 cumplía el contrato, han tenido cuatro años para preparar en tiempo y forma el nuevo contrato, pero como es habitual este alcalde ha preferido dejar pasar el tiempo y no gestionar con eficacia y eficiencia”.

Belmonte ha destacado que “la gestión que el gobierno socialista está llevando a cabo en el Alcázar es un auténtico desastre y es una muestra más del bloqueo que hay en la ciudad. El Alcázar es el monumento civil más importante de la ciudad, el que genera mayores remanentes a las arcas municipales y, sin embargo, está sometido a un abandono por parte del gobierno vergonzoso”. Ha recordado que “Espadas prefiere quitar estos remanentes al Alcázar para otros fines, cuando, precisamente, hay muchos proyectos pendientes de llevar a cabo en este monumento”.

“Hay numerosos proyectos de conservación y recuperación pendientes en el Real Alcázar y si no se ejecutan va a ser por la incapacidad de Espadas para hacer valer su condición de alcalde frente a Pedro Sánchez”, ha indicado el portavoz adjunto.

Rafael Belmonte ha señalado que “es realmente vergonzoso que Espadas siendo conocedor de esta situación, sabiendo que el contrato de seguridad del Alcázar ha caducado no haga nada para cambiar esta situación y, sobre todo, que no haga una gestión adecuada de este monumento. Esto no puede ocurrir en una ciudad como Sevilla por la nefasta gestión del alcalde del PSOE, Juan Espadas”.

“Espadas saca 20 millones de euros del Alcázar, que tiene como su hucha particular, poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria del Alcázar del próximo año. De usar estos fondos y esta hucha si se acuerda el alcalde”, ha manifestado Belmonte.

Además, hay que recordar que “hay zonas del Alcázar que presentan una imagen lamentable, fruto de un alcalde al que no le preocupa el patrimonio de su ciudad”. Ha añadido que “mucho marketing y mucha foto del señor Espadas y de su gobierno, pero la realidad es que el Alcázar es una víctima más de la falsa gestión de Espadas en la ciudad”.

Desde el Grupo Popular, como oposición útil y responsable, ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado, la falta de personal y mantenimiento, así como la nefasta gestión que el gobierno de Juan Espadas está llevando a cabo en El Alcázar, pero como viene siendo habitual el señor Espadas hace caso omiso. Además, el PP llevó a pleno en septiembre de 2017 una propuesta para que se elabore un Plan Director del Real Alcázar, dicha propuesta fue aprobada pero Espadas no cumple lo que aprueba en el Pleno, sus palabras quedan siempre en papel mojado.

“Es muy llamativo que aún sigamos sin Plan Director del Real Alcázar, aprobado hace tres años en el Pleno, ni está ni se le espera, es una reivindicación constante que hacemos desde el PP”, ha reiterado Rafael Belmonte. Ha concluido que “es hora de que Espadas deje a un lado sus aspiraciones personales y se preocupe de una vez por la ciudad y por una gestión adecuada del Patrimonio de la ciudad”.