El PP critica que el plan de movilidad pretende rediseñar el Metro que compete a la Junta

El Grupo Municipal del Partido Popular ha registrado este martes sus alegaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Sevilla elaborado por el gobierno municipal. El PP considera que no cumple sus objetivos esenciales y por ello presenta una enmienda a la totalidad.

"Propone acciones que escapan al ámbito municipal como el rediseño de las líneas de metro –tanto en el trazado como en el soterramiento de algunos tramos"

Previamente, el portavoz popular, Beltrán Pérez, ha mantenido un encuentro con la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo a la que ha informado del contenido del documento. Durante el encuentro, el portavoz popular en el Ayuntamiento le ha dado a conocer a la consejera las distintas alegaciones que van en la línea de las premisas de las políticas que marca la Junta de Andalucía en materia de movilidad. La Consejería de Fomento también tiene previsto presentar alegaciones al PMUS.

"Planteamiento erróneo"

El Partido Popular mantiene que el PMUS analiza la movilidad de la ciudad partiendo de "datos obsoletos" y no deja de ser "una declaración de intenciones sin cronograma ni financiación". También, denuncia que haya medidas en marcha y consignadas presupuestariamente –como el plan Respira– cuando todavía no se ha aprobado el propio PMUS.

El Partido Popular también alega que el Plan propone acciones que escapan al ámbito municipal como el rediseño de las líneas de metro –tanto en el trazado como en el soterramiento de algunos tramos -, que corresponde a la Junta de Andalucía.

"Hay una nula apuesta por mejorar la red de Tussam y una “falsa venta” de la movilidad peatonal"

Tampoco reivindica con urgencia las infraestructuras necesarias para su efectividad como la culminación de la SE-40, incluyendo los túneles para salvar el paso del Río Guadalquivir en Coria del Río; la financiación por el Estado de la red Completa de Metro; o el Cierre y mejora del anillo de cercanías, la conexión ferroviaria entre la Estación de Santa justa y el Aeropuerto de Sevilla, entre otros.

El PP reitera que Espadas intenta justificar medidas como el Plan Respira en base a unos datos sobre la contaminación que no compartimos, relativos a los niveles de CO2 en las diferentes zonas de Sevilla. “La zona Centro, tal y como se pretende justificar para limitar el acceso del vehículo privado, no es la más contaminada, sino la zona de Bermejales (por el Puente del Centenario) y la de Ranilla”, añade.

En sus alegaciones al PMUS, el Grupo Municipal del Partido Popular ha expuesto toda una batería de razones argumentadas para rechazar el plan en los términos en los que ha sido presentado por Espadas.

“El objetivo prioritario del Plan de Movilidad es avalar la necesidad de desarrollar el proyecto del tranvía, que se ha convertido en un auténtico empeño personal del alcalde”

Primero, el

"No prevé un descenso de la contaminación en toda la ciudad a partir de soluciones metropolitanas"

Partido Popular sostiene que el PMUS nace de un punto de partida incorrecto. “No se trata de abordar las necesidades y oportunidades que ofrece la ciudad sino lograr aprobar un documento deprisa y corriendo porque al alcalde le urge para acceder a los fondos europeos que necesita para financiar el tranvía”, asegura Pérez. “El objetivo prioritario del Plan de Movilidad es avalar la necesidad de desarrollar el proyecto del tranvía, que se ha convertido en un auténtico empeño personal del alcalde”, explica en el documento de alegaciones.

En segundo lugar, el PP critica que el PMUS busque a toda costa la reducción del uso del vehículo privado, sin alternativas reales e integradoras de movilidad como ha de contener todo plan de movilidad urbano. “Espadas pone la excusa de perseguir fines de reducciones de emisiones contaminantes hacia una movilidad medioambientalmente más sostenible; sin embargo, lo hace sin datos reales que sirvan de sostén y que avalen que las medidas propuestas, además de limitar el uso del coche sin alternativas, vayan a lograr los fines ambientales aducidos”, explica el portavoz.

“Espadas achaca al vehículo privado todos los problemas medioambientales de la ciudad, por eso culmina su PGMUS en el Plan Respira, que no es otro que la moneda con la que le paga a Podemos e Izquierda Unida y, ahora, también a Ciudadanos el poder seguir un día más de alcalde”, apunta el portavoz.

“No mejora la movilidad porque no contempla infraestructuras claves para acortar los desplazamientos como la red de metro o la conexión al aeropuerto; no prevé un descenso de la contaminación en toda la ciudad a partir de soluciones metropolitanas -como la SE-40– y tampoco responde a un modelo definido a imagen de las capitales europeas”, advierte Beltrán Pérez.

"Deficiencias"

Por otra parte, el Partido Popular observa en el PMUS "numerosas deficiencias", como la ausencia de una apuesta clara por priorizar la construcción del metro por encima de nuevos trazados de tranvías en trayectos que se solapan en el tiempo. También se observa una nula apuesta por mejorar la red de Tussam y una “falsa venta” de la movilidad peatonal pues en ningún momento se prevé un plan de mejora de viales ni el Plan contiene cómo desarrollar el Plan de Accesibilidad Universal aprobado, para la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad física o sensorial.

Tampoco hay una apuesta por la movilidad ciclista –recorta un 3% la previsión de uso de la bicicleta – ni tampoco plantea reforzar la seguridad de los que usan bicicletas.

El Partido Popular también poner de relieve que el PMUS no menciona siquiera la movilidad en motocicleta –el más perjudicado por el mal estado del pavimento-, tampoco recoge los nuevos medios de transportes unipersonales como motos eléctrica, patinetes etc. ni impulsa la movilidad sostenible a través de vehículos no contaminantes.

El PMUS tampoco “contempla soluciones movilidad para los nuevos desarrollos del Puerto de Sevilla", añade.

Con respecto a los aparcamientos, el Partido Popular echa en falta el impulso político a la construcción de aparcamientos rotatorios en la ciudad y ve un claro perjuicio que va a tener para la economía de la ciudad con la entrada en vigor del Plan Respira.