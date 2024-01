El PP de Sevilla acusa al PSOE de "mentir" para desacreditar al presidente provincial Ricardo Sánchez

El Partido Popular de Sevilla, a través de su secretario provincial, José Ricardo García, ha subrayado que el PP de Sevilla estudia acciones legales contra el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, por difamación y falsas acusaciones de prevaricación en relación al caso de los suelos del nuevo tanatorio de Mairena del Alcor.

“No todo vale y el PP de Sevilla no va a permitir falsas acusaciones contra cargos públicos honestos”, ha señalado José Ricardo García, al tiempo que ha pedido al PSOE provincial que “se dedique a trabajar por los ciudadanos, que hay mucho que hacer, en lugar de perder lanzando falsas acusaciones”.

En opinión del PP de Sevilla, el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha realizado unas declaraciones públicas contra el presidente del PP sevillano, Ricardo Sánchez, "en las que miente deliberadamente con el único ánimo de desacreditarlo sin un mínimo fundamento".

Explicaciones del PP sobre los suelos

En relación a ello, el secretario general del PP de Sevilla y parlamentario andaluz, ha explicado que en mayo de 2017 se llevó a cabo un procedimiento de enajenación mediante subasta de las parcelas del Polígono Industrial Gandul de Mairena del Alcor, en el cual "los concejales del PSOE formaron parte de la composición la Mesa de Contratación correspondiente".

"Ese procedimiento de enajenación queda declarado desierto con fecha 10 de julio de 2017 por no presentarse ningún licitador a pujar por las parcelas que se pretendía enajenar. En estos supuestos de enajenación de parcelas en las que no hay concurrencia, la ley permite pasar al procedimiento de adjudicación directa durante un año para la enajenación de los bienes patrimoniales que no llegasen a adjudicarse por falta de licitadores".

"Posteriormente, y dado lo explicado en el párrafo anterior, con fecha de 26 de junio de 2018 COPIAL COMPAÑIA PINEDA ÁLVAREZ S.L. presenta toda la documentación requerida en los pliegos para la adquisición directa de dichas parcelas y, con fecha 2 de julio de 2018, se aprueba a través del Consejo de Gobierno de Gerencia Municipal de Urbanismo la adjudicación de las mismas a esta empresa".

"El propietario de dicha empresa, que ha sido señalado por Rafael Recio como miembro del PP del El Viso del Alcor con el objetivo de acusar de supuesto caso de favoritismo a Ricardo Sánchez, apareció cómo número 8 en las listas de Ciudadanos en fecha posterior a la adquisición de la parcela en las elecciones locales de 2019 en El Viso, partido que, justamente, hasta esa fecha había sido socio de legislatura del gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE".

"Es con fecha 24 de mayo de 2021 cuando se solicita licencia de obra para la construcción de un tanatorio en la parcela en cuestión, tiempo en el que Ricardo Sánchez ya no ocupaba la alcaldía de Mairena del Alcor y, por tanto, no tenía participación alguna en el procedimiento. Procedimiento, que además se ajusta a todos los principios legales".

Así las cosas, José Ricardo García se pregunta “cómo puede mentir el PSOE sevillano de esta manera tan burda y sin pudor alguno”. “El señor Recio utiliza los engaños y la política del todo vale al más puro estilo sanchista como fiel servidor del presidente del gobierno más nefasto de nuestra historia democrática”.

“Las declaraciones del secretario de Organización del PSOE de Sevilla no son más que una sarta de acusaciones gratuitas y falaces con las que intenta realizar una denuncia pública de un asunto que de ser cierto y tener fundamento legal, lo preceptivo sería llevarlo ante los tribunales”.

“Es obvio- ha señalado el secretario general del PP de Sevilla- que se trata de una nueva cortina de humo a cuenta de la precaria situación del PSOE sevillano ante la ciudadanía por su actitud de sumisión al gobierno de Pedro Sánchez y su falta de valor para reclamar a su presidente los agravios continuos a Andalucía y a nuestra provincia de Sevilla en favor de los territorios gobernados por sus socios separatistas”.

Para finalizar, José Ricardo García, ha señalando que “desde el Partido Popular de Sevilla vamos a seguir trabajando como hasta ahora, en todas las instituciones, tan solo movidos por la puesta en práctica de iniciativas para mejorar la vida de las personas y no van a lograr descentrarnos de ese objetivo por mucho que lancen campañas difamatorias contra nuestros cargos públicos”.