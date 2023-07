El PSOE acusa a Sanz de paralizar la campaña de bonos para compras en comercios de Sevilla

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este jueves la paralización por parte del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de la convocatoria de bonos consumo (Bono Sevilla) para compras directas en establecimientos minoristas correspondiente a 2023 que, con 535.000 euros de presupuesto, fue aprobada el pasado 19 de mayo en Junta de Gobierno, estableciéndose un plazo rápido para que las empresas presentaran sus ofertas para la gestión del sistema de bonos con el objetivo de que se pusiera en marcha en verano.

“A día de hoy, desconocemos todavía por qué no se ha adjudicado la gestión a una entidad especializada en transacciones online que implante y ponga en funcionamiento la primera campaña de los bonos consumo prevista para este año con 535.000 euros del millón que se había presupuestado para 2023. De esta forma, los clientes no podrán beneficiarse de las rebajas de julio ni los comercios tampoco cuando, una vez finalizadas estas, se produzca el tradicional descenso en las ventas durante el periodo estival. No hay fecha”, ha explicado el concejal socialista Francisco Páez.

Dos campañas anteriores

Tras el éxito obtenido en las dos campañas anteriores del Bono Sevilla, la principal novedad para la primera convocatoria de este año es la reducción del importe de la compra de 50 a 25 euros (con una aportación del Ayuntamiento de 10 euros por cada bono) con la finalidad de incrementar tanto el número de clientes como de negocios beneficiarios, puesto que así se facilita la participación de los comercios de productos alimentarios tipo carnicerías, pescaderías, fruterías, así como mercados de abastos y pequeñas tiendas de alimentación. En las dos campañas de 2022, la compra mínima ascendía a 50 euros, con 20 euros de aportación municipal.

“Con esta iniciativa de impulso al comercio que pusimos en marcha durante este 2022 se realizó una inversión municipal de un millón de euros en total generamos un negocio en el pequeño comercio de 8 millones de euros. No ha habido campaña municipal con más impacto y con tanta repercusión en el comercio de barrio”, ha remarcado Francisco Páez. La idea del anterior equipo de gobierno socialista era promover dos campañas del Bono Sevilla durante 2023, una para el verano y otra para el invierno, por un importe total de 1 millón de euros.

Esta primera convocatoria de subvención dotada con 535.000 euros de presupuesto estaba a la espera, tras su publicación en el BOP, de la adjudicación de la empresa tecnológica encargada de la gestión de los bonos.

“No tenemos noticias de nada relativo a estos bonos que tantos beneficios suponen tanto para comerciantes como para usuarios, y que podrían haber contribuido a mejorar los resultados de la campaña comercial de verano en los pequeños comercios y establecimientos hosteleros de la ciudad. Una oportunidad perdida. Es otra prueba de que el vacío de poder generado en las distintas áreas municipales por parte de José Luis Sanz se está traduciendo en una falta absoluta de gestión que en este caso pagan comerciantes y consumidores”, ha abundado el concejal. “Exigiremos una explicación oficial en la próxima Comisión de Control y Fiscalización al gobierno”, ha abundado.

Por otro lado, Francisco Páez ha aclarado que la convocatoria de ayudas a empresas, comercio en general y establecimientos emblemáticos por importe conjunto de 300.000 euros, y que se atribuye ahora el nuevo alcalde, se dejó preparada simplemente para su aprobación en Junta de Gobierno, sin ningún cambio con respecto al expediente inicial. “Nos congratulamos de que el PP asuma íntegramente un trabajo bien hecho por parte del gobierno municipal anterior para apoyar a nuestro tejido productivo”, ha dicho.