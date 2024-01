El PSOE responde que la Zona de Bajas Emisiones de Cartuja entraba a "pleno" funcionamiento en 2024

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha respondido sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja que sí ha funcionado, que esta medida "entró en vigor en enero de 2023 en su primera fase" y que su pleno funcionamiento estaba previsto 18 meses después, es decir en 2024, de conformidad con la legislación estatal.

El grupo responde así tras la afirmación del gobierno local de que la ZBE nunca ha funcionado. El PSOE explica que el Pleno municipal aprobó en el mandato socialista anterior la inclusión de la Zona de Bajas Emisiones de Cartuja en el Plan Respira y su incorporación al sistema tecnológico de control para restringir las entradas de los vehículos más contaminantes.

Los socialistas añaden que en noviembre de 2022 se aprobó la dotación para las cámaras, que se empezaron a instalar en la primavera de 2023. "Las cámaras se terminaron de instalar en verano, cuando el PSOE ya no estaba en el gobierno, al igual que el resto de las cámaras de Triana. No podían estar en funcionamiento las cámaras porque no estaban aún instaladas y no estaba prevista su entrada en vigor hasta 2024. Una vez que se instalan las cámaras, se cargan en el sistema", agrega el grupo.

El PSOE recalca que los accesos a la ZBE de la Cartuja se señalizaron, que la Policía controló los accesos, y que si después dejaron de controlar "lo desconocemos".

El PSOE recuerda que estos detalles se trataron en la comisión de fiscalización de noviembre pasado.