El PSOE salva de nuevo a José Luis Sanz

Fue corto pero sustancioso para palpar la actualidad política de la ciudad. La Corporación aprobó ayer cuatro modificaciones presupuestarias por un importe de 12 millones para el mantenimiento de los parques y los semáforos. Salió adelante gracias a la abstención del PSOE, que ha vuelto a sacar las castañas del fuego a los populares. Desde Ferraz avisan que será la última vez. En contra se mostraron Vox y Podemos-IU. Desvelador fue el debate entre el gobierno local y el partido de Santiago Abascal. Las posturas están muy alejadas, más que nunca. “No quieren negociar nada, lo único que quieren es entrar en el gobierno”, expuso José Luis Sanz para resumir la sesión plenaria extraordinaria.

No es la primera vez. El alcalde solventó su primera gran encrucijada con pocos rasguños políticos gracias al respaldo del PSOE. Las ordenanzas fiscales salieron adelante a final de octubre para alivio de los populares, que al gobernar en minoría se apoyaron en los socialistas (aprobándole las tres cuartas partes de las propuestas que presentaron) y de paso no tuvieron necesidad de echarse en brazos de Vox.

Ante su primer gran reto como regidor, Sanz tenía dos opciones: o pactaba con Vox o con el PSOE. Ante el órdago de los de Santiago Abascal, el PP rehuyó en lo posible depender de ellos, por lo que aceptó el grueso de lo que proponía el PSOE. Los socialistas cargaron con la crítica de que le han salvado la cara al alcalde popular en una situación muy comprometida, pero la lectura con la que se quedaron fue la de haber logrado darle un giro más que sustancial a las ordenanzas fiscales y abortar varias subidas considerables. Lanzaron un aviso: el pacto no implicaba ni anunciaba nada con respecto a la aprobación del Presupuesto para 2024.

Subida de la tarifa del agua aparte (salió adelante con la abstención socialista), el equipo del ex alcalde Antonio Muñoz ha vuelto a sacar de un serio aprieto a Sanz. Argumentan que el presupuesto actual es suyo y no pueden dejar la ciudad sin el mantenimiento de los parques y los semáforos. Este segundo respaldo se entiende poco en otros ayuntamientos, y muchos menos en la sede socialista de Ferraz.

Durante el debate, la concejal socialista Sonia Gaya quiso dejar claro (respecto al sentido de su voto que ha permitido que las modificaciones presupuestarias salgan adelante) que “esto no va a volver a pasar, de modo que sería conveniente que tengan en cuenta que si quieren plantear modificaciones presupuestarias, el expediente no puede llegarnos el mismo día que se convoca el Pleno. Sabíamos que había una modificación, pero los términos no; conocíamos los contratos que se iban a suplementar, pero no sabíamos las bajas por anulación”.

Aviso para el futuro. “Sería conveniente también que tengan en cuenta que no vamos a permitir el desmantelamiento no solamente de los servicios públicos, sino de ninguna cuestión que tenga que ver ni con la lucha contra el cambio climático, ni con la igualdad, ni con la memoria democrática”, añadió Gaya antes de garantizar que “si vuelven a equivocarse o a cometer un error en este sentido, le aseguro que el grupo municipal Socialista va a estar beligerante en la calle y en el Salón de Pleno”.

El primer edil lamenta que “lo único que quiere Vox es entrar en el gobierno”

Los populares recogieron el guante. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, tomó nota de las declaraciones de la socialista y entonó un mea culpa: “Es verdad que a lo mejor no los reuní, quizás en eso me tenga que empeñar un poco más y lo vamos a hacer”.

El tono fue bastante distinto con el partido de Santiago Abascal. No es común, pero la ocasión lo merecía. Tras aprobarse la modificación presupuestaria, el alcalde salió al paso para explicar que están “intentando hablar con todas las fuerzas políticas” del Presupuesto para el año que viene, pero que “Vox no quiere negociar nada, lo único que quieren es entrar en el Gobierno”. Expuso que no han presentado ni una sola enmienda a las cuentas de la ciudad, y “cada vez que se ha recurrido a ellos para negociar, para hablar de temas que afecten a la ciudad, o de soluciones que entre los dos podamos aportar a la ciudad, lo único que dicen es que no quieren negociar nada, que lo único que quieren es entrar en el gobierno”.

No se quedó sólo en eso. Sanz aseguró que Vox “no se termina de enterar de en qué momento estamos, estamos en el trámite presupuestario, hemos presentado un presupuesto y hay que hacer un Pleno de presupuestos”, por ello, “estamos hablando con todos del presupuesto que necesita la ciudad de Sevilla, y me parece que Vox no se entera”. La formación de Santiago Abascal también fue tajante: “No vamos a aprobar unos Presupuestos que no podemos ni controlar ni ejecutar”.