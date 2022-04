¿Pagan las cofradías por refugiarse en la Catedral en caso de lluvia?

Rotundamente no. El Cabildo Catedral de Sevilla ha salido al paso por enésima vez ante el rumor de que las cofradías que se refugiaron en el templo metropolitano el pasado Lunes Santo han tenido que pagar por las horas o días que han permanecido allí. Ni las que estuvieron un corto período de tiempo (Santa Genoveva y San Gonzalo) ni la que se quedó hasta primera hora del Sábado Santo (Polígono de San Pablo) han tenido que abonar un solo euro. "La Catedral no cobra a ninguna cofradía ni por quedarse aquí en Semana Santa ni por las ceremonias que puedan celebrar en este templo", confirma una fuente autorizada. Es más, uno de los responsales del Cabildo accedió a la reunión de la junta de gobierno de San Pablo para dar la bienvenida y dejar claro que, como siempre, no habría coste alguno por el refugio en la Catedral.

En el Cabildo no ocultan cierto hartazgo por un rumor cíclico cada vez que una cofradía se queda en la Catedral por lluvia.

Distinto es que, por ejemplo, la hermandad correspondiente quiera alquilar sillas para una ceremonia de gran concurrencia de fieles, caso de una coronación canónica. El Cabildo cree que esta leyenda del cobro puede estar originada en el coste que para una cofradía supone el traslado de regreso, en conceptos como nuevas flores o bandas de música, pero en cualquier caso ajenos al Cabildo Catedral.

El Consejo de Cofradías sí realiza cada año una aportación al Cabildo Catedral para sufragar gastos como el de la instalación de servicios especiales para los nazarenos en el Patio de los Naranjos o la retirada de la cera de las naves del templo.