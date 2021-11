El Palmar de Troya, el pueblo con la mayor incidencia y menos vacunados

Un viaje a Asturias ha provocado un brote de Covid en El Palmar de Troya, de apenas 2.300 habitante, que suma 48 positivos activos y una tasa disparada, superior a los 2.000 casos por 100.000 habitantes.

Según ha explicado a este periódico el alcalde de la localidad, el socialista Juan Carlos González, los positivos son todos participantes de ese viaje, no habiéndose confirmado "ningún contagio" entre los contactos de los mismos, "por la rápida actuación de todos".

González sostiene que todos los contagiados son vecinos que estaban vacunados, salvo uno, en un pueblo en el que poco más de la mitad de la población ha completado la pauta de vacunación. Circunstancia que hace que se convierta en el municipio sevillanos con más mayor tasa de incidencia y con menor porcentaje de vacunados.

En concreto, sólo el 57,7% de sus vecinos han recibido el antídoto contra el Covid. Su alcalde apunta a "motivos muy dispares" como explicación a este fenómeno en una provincia donde se ha superado ya el 93% de la población diana vacunada y en la que la mayor parte de su municipios tienen una cobertura vacunal en torno al 80%. "He llegado a escuchar que no se vacunan porque no se lo recomienda su médico, también que no se fían de esta vacuna que ha salido tan rápida y prefieren esperar a ver qué efectos secundarios tienen... En definitiva, cosas sin sentido a estas alturas en las que la vacunación ha más que demostrado su eficacia", afirma el alcalde, que hace referencia, sobre todo, a la baja vacunación en el grupo de los 30 a los 20 años.

Para revertir esta situación, desde el Ayuntamiento palmareño se llevan a cabo constantes llamamientos en las redes sociales. "Lanzamos a diario mensajes para captar a aquellos indecisos, pero el porcentaje no avanza", recalca.

En total, desde que empezó la pandemia son cerca de 400 los vecinos que se han infectado de Covid en la localidad. Una cifra que González matiza ya que hay que tener en cuenta que buena parte de la misma se debe a un brote en la Iglesia palmariana durante la tercera ola que llegó a reunir 55 positivos de una vez , y que el Ayuntamiento atribuyó, entonces, a la visita en Navidad de peregrinos del Reino Unido.