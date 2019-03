Plan de acceso al centro comercial Lagoh de Palmas Altas al detalle

Nueve viales e infraestructuras está construyendo el Grupo Lar, con una inversión de 7,8 millones, para garantizar que funcione la movilidad en el entorno del centro comercial Lagoh de Palmas Altas. Ese plan de accesos puede consultarse en la infografía adjunta, cada obra con su numeración. Están construidos o en construcción todos, excepto las actuaciones números 7, 8 y 9, que fueron autorizadas la semana pasada por el Ministerio de Fomento y cuyas obras comienzan este mes de marzo.

Esas obras corresponden a los accesos “más laboriosos”: el vial de unos 500 metros de longitud que parte del puente del Centenario y va directo al centro comercial y dos viales: el de salida del centro comercial en dirección a la autopista (A-4) y la SE-30 y el que permite la entrada directa al barrio de Los Bermejales.

Otra infraestructura que autorizó el Ministerio de Fomento la semana pasada es la pasarela ciclopeatonal que conecta los barrios de Los Bermejales y Heliópolis con el centro comercial. El Ayuntamiento pidió a Lar la construcción de esta pasarela, cuyo inicio de obras está pendiente de obtener la licencia municipal. En el diseño de esta pasarela ha colaborado el área municipal de Medio Ambiente y Parques y Jardines que dirige Adolfo Fernández Palomares.

Esta pasarela es clave: enlaza la red los carriles bici de la ciudad con las vías ciclistas del corredor metropolitano, salvará el obstáculo que supone la SE-30, y vendrá a solucionar el déficit de articulación peatonal y ciclista que tenía la zona Sur de la ciudad, según explicó este martes Fernández Palomares.

El paso inferior bajo la avenida de la Raza (acceso número 1) que permite el acceso directo al centro comercial es otro de los más importantes y su construcción comenzó hace meses.

14 millones de visitas al año previstas

La afluencia de visitantes prevista a Lagoh es de 14 millones de personas al año. Los viernes en hora punta se calcula que será el momento de mayor afluencia de coches: 5.000 vehículos. Dado que el aparcamiento subterráneo y en superficie sólo tiene capacidad para 3.250 coches, Lar prevé negociar con el Puerto la posibilidad de abrir un solar cercano para destinarlo a aparcamiento en superficie.

Para ampliar los transportes colectivos hasta el centro comercial, Lar va a pedir a Tussam que amplíe las líneas de autobús para atender bien la zona y la empresa Lar, por su parte, pondrá a disposición de los clientes un autobús privado, como hacen los Factory de la ciudad.

El director de Lar garantizó que "no va a haber ningún problema de tráfico" en la zona causado por el centro comercial porque se van a invertir 7,8 millones de euros en varios viales de acceso para los vehículos, si bien reconoció que el complejo se enclava en el punto negro de tráfico de la SE-30 que es el puente del Centenario. "No vamos a acabar con el tráfico del puente del Centenario, pero no va a haber ningún problema, salvo en fechas puntuales", dijo García Agüera.